Анонс "Динамо" – "Брюгге": под присмотром каратиста киевлянам нужно завалить лидера чемпионата Бельгии

И Родригес, и Соль. Нужно забивать, а значит Хацкевич может выставить пару центрфорвардов. Фото А. Осипов

Три года подряд пропускать групповой этап Лиги чемпионов – такого у "Динамо" еще не было. И не надо: сегодня на НСК нужно отыграть у "Брюгге" гостевые 0:1, и выйти в последний раунд отбора. Отметим, что матч "Динамо" – "Брюгге" смотреть онлайн можно на нашем сайте с 20:30 в виде текстовой трансляции.

Кстати, хоть "Динамо" и не принимало раньше "Брюгге", в Киеве этот бельгийский клуб уже играл дважды. В 2001-м выиграл у ЦСКА (2:0), а в 2015-м проиграл "Днепру" (0:1). Такие же 1:0 сегодня привели бы к дополнительному времени, но букмекеры в 65% оценивают вероятность, что "Брюгге" без гола не уйдет. Этот клуб на ходу. Лидирует в чемпионате Бельгии – три победы в трех матчах. Давид Окереке делит лидерство среди бомбардиров – по четыре гола с, кстати, экс-динамовцем Мбокани, который второй год бегает за "Антверпен". А центрхав "Брюгге" Руд Вормер – лучший среди ассистентов в Бельгии, четыре голевых паса. "Если забьем в Киеве хоть один гол, у нас все шансы пройти дальше", – говорит хавбек Ханс Ванакен, которого сватали в "Аякс", но после первого матча с "Динамо" он продлил контракт на пять лет.

Если сбудутся ожидания букмекеров и Ванакена, киевлянам нужно забивать три. А почему бы и нет. Новичок Родригес сразу взялся за дело, да и лучшим бомбардирам "Динамо" прошлого сезона, Цыганкову и Вербичу, к шестому матчу нового сезона пора открыть свой голевой счет.

Судить матч будет 43-летний хорват Иван Бебек, 13 лет занимавшийся карате, и даже бывший чемпионом Хорватии в юниорском возрасте. Говорит: "Карате дает уверенность. Робкий не может быть арбитром. Футболисты – большие мастера выявить слабости судьи".

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Хацкевич: функционал у нас неплох

"Да, нам нужно будет забивать, но нам также нужно будет думать и об обороне, – сказал на вчерашней пресс-конференции главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич. – Надежность игры в обороне, концентрация тоже важны. А сыграем мы с двумя нападающими или с оттянутым нападающим – у нас есть хороший выбор. Тот же Жерсон может сыграть и на позиции крайнего полузащитника. Так что варианты есть".

По словам наставника "бело-синих", команда не угнетена психологически после поражения от "Шахтера" в ЧУ: "Это совершенно разные турниры и разные стратегии. Чемпионат продолжается, а завтра будет кубковая игра. Нужно проявлять характер и силу воли, без этого в таких кубковых матчах добиться результата будет тяжело. Функциональное состояние команды сейчас неплохое, но все равно нужно будет сыграть через не могу и доставать из себя максимум".

Говорил про максимум и Виктор Цыганков, составивший компанию своему наставнику на пресс-конференции. "Завтра у нас единственная попытка, чтобы пройти в плей-офф. И кто бы ни вышел на поле, ребята будут играть на максимуме, — пообещал вице-капитан "бело-синих". — У нас было время подумать после игры с "Шахтером" — что получалось, а что нет. Я уверен, что завтра будет совсем другое настроение, и вы увидите единый сплоченный коллектив, который будет бороться за результат. И надеюсь, болельщики нас завтра поддержат".

Прогноз букмекеров

За восемь часов до начала матча коэффициенты на выход в следующий раунд такие: 1.32 "Брюгге", 3.40 "Динамо". Это соответствует вероятности прохода в раунд плей-офф "Динамо" 28 процентов, "Брюгге" – 72 процента. Котировки на матч: 2.25 победа "Динамо" – 3.30 ничья – 3.25 победа "Брюгге", в процентах вероятность 43% – 28% – 29%.

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