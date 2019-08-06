Тренировка киевлян в Бельгии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Анонс матча "Брюгге" – "Динамо": на ЛЧ с новичком и шпионом Кинзерский Эдуард https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/92a/f5a/5d492af5aab4f.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/92a/f5a/5d492af5aab4f.jpg 2019-08-06T10:23:41+03:00 Футбол Бельгийцы усилились кипером "Ливерпуля", а у киевлян восстановился Цыганков

Сегодня для Украины начнется очередной сезон Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" проведет в Брюгге первый матч 3-го квалифай-раунда против одноименного клуба. Ранее между собой команды в еврокубках не встречались. В Бельгию Александр Хацкевич взял 22 футболиста, включая новичка "бело-синих" Жерсона Родригеса, всего несколько дней назад подписавшего контракт с клубом. "Япония помогла мне возмужать", – признался "Сегодня" по дороге в Брюгге Родригес, перебравшийся в Киев из клуба "Джубило Ивата".

А вот чемпионы мира U-20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили с командой не полетели, как и Николай Шапаренко. На вчерашней пресс-конференции на вопрос об отсутствии последнего наставник "Динамо" ответил: "Есть конкуренция, есть игроки, которые сегодня сильнее".



Также коуч киевлян прокомментировал возможное участие в матче и других футболистов. "Рады, что Цыганков восстановился?" — задал вопрос Хацкевичу бельгийский журналист. "Ну, Витя определяющий футболист в нашей команде. Возможно, не готов на все 90 минут, по этому поводу решение примем завтра, после медицинского контроля", — последовал ответ.



— Сыграет ли Жерсон Родригес?

— Видно, что он в хорошем состоянии, в тонусе. А будем ли его использовать завтра, зависит от того, как будет складываться игра.



— Бельгия сейчас выше Украины в рейтинге УЕФА. Как по вашему, с чем связан прогресс бельгийского чемпионата?

— Думаю, с тем, что хорошие украинские футболисты приехали сюда", — улыбнулся Хацкевич (сейчас в высшем дивизионе семеро украинцев, в том числе в "Брюгге" — Эдуард Соболь). Кстати, один из наших "бельгийцев" Евгений Макаренко, ныне играющий за "Андерлехт", был замечен на открытой тренировке "Динамо" — пришел проведать бывших одноклубников. А может, и пару советов по "Брюгге" дать, указать на слабые места...



Полузащитник киевлян Сергей Сидорчук заверил: "Настроение боевое. И важно помнить, что это противостояние состоит из двух игр". Я уточнил: это намек на то, что в гостевом матче "Динамо" устроит ничья? "Нет, это не означает, что мы будем довольны ничьей, — ответил Сидорчук. — Только то, что будет и второй матч, решаться все будет в Киеве".

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Напомним, что в последнем матче Премьер-лиги "Динамо" в гостях разгромило "Львов":

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