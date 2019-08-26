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Ансу Фати – самый молодой игрок "Барселоны" за последние 78 лет

26 августа, 10:11

Гвинейский форвард вышел на поле в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 25 дней

Фати в матче против "Бетиса"

Фати в матче против "Бетиса" / Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати принял участие в матче второго тура чемпионата Испании против "Бетиса". Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом – 5:2 в пользу хозяев. Фати вышел на замену на 78-й минуте вместо Карлеса Переса.

Таким образом, Ансу стал самым молодым игроком "Барселоны" с 1941 года, сыгравшим в Ла Лиге. В день матча с "Бетисом" гвинейскому форварду было 16 лет, 9 месяцев и 25 дней. 78 лет назад Висенте Мартинес Алама сыграл за "Барселону" в национальном чемпионате в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 7 дней.

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Фати считается одним из самых перспективных выпускников клубной академии каталонцев. В прошлом месяце он подписал новый контракт с "Барсой" с суммой отступных в размере 100 млн евро.

Напомним, что украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец в ближайшее время станет игроком "Барселоны" Б. 22-летний футболист должен присоединиться к резервной команде каталонского клуба, сообщает Periodista de Leganes. Согласно данным источника, "блаугранас" арендуют украинца с последующим правом выкупа за 4 млн евро.

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