Антуан Гризманн – лучший футболист Лиги Европы

Французский форвард с "Атлетико" стал победителем ЛЕ-2018

Стало известно имя футболиста, признанного лучшим в розыгрыше Лиги Европы прошедшего сезона. Премию получил нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Памятный трофей футболисту был вручен во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19 31 августа в Монако.

Напомним, "Атлетико" стал победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы. В решающем матче мадридская команда одолела "Марсель" – 3:0. Гризманн принял участие в 8 встречах розыгрыша, в которых отметился шестью забитыми мячами и 2 результативными передачами. Летом форвард завоевал звание чемпиона мира в составе национальной команды Франции.

Кстати, после жеребьевки Лиги Европы узнали соперников киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Киевляне встретятся с "Астаной", "Ренном" и "Яблонцем". А полтавчане сыграют с "Арсеналом", "Спортингом" и "Карабахом".

Ранее мы писали, что после жеребьевки Лиги чемпионов определились соперники донецкого "Шахтера". "Горняки" сыграют с "МанСити", "Лионом" и "Хоффенхаймом".