Антуан Гризманн отпраздновал первые голы за "Барселону" в стиле Леброна Джеймса

Гризманн оформил дубль / Фото: AFP

Нападающий Антуан Гризманн, перешедший этим летом в "Барселону", забил первые мячи за новый клуб в игре второго тура испанской Примеры с "Бетисом", которая завершилась победой сине-гранатовых со счетом – 5:2. Свои голы Гризманн отпраздновал в стиле звезды НБА Леброна Джеймса.

Первый мяч французский форвард забил на 41-й минуте, сравняв счет матче, а уже в начале второго тайма вывел каталонцев вперед, сделав дубль на 50-й минуте.

После второго гола 28-летний нападающий подбежал к кромке поля домашнего стадиона "Камп Ноу", где болельщики высыпали ему в руки конфетти, которые он подбросил вверх, скопировав празднование Леброна Джеймса.

"Мне нравится то, что делает Леброн, и я хотел скопировать его. Мы покупали конфетти через интернет вместе с семьей", – приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Ранее мы писали, что в этом матче за "Барселону" дебютировал гвинейский форвард Ансу Фати – он стал самым молодым игроком клуба с 1941 года, сыгравшим в Ла Лиге. В день матча с "Бетисом" Ати было 16 лет, 9 месяцев и 25 дней.

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