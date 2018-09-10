Антуан Гризманн порвал трусы сопернику во время матча
Забавный эпизод произошел в поединке Лиги наций
В воскресенье сборная Франции обыграла команду Голландии в домашнем матче Лиги наций дивизиона A. Встреча прошла в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс" и завершилась победой хозяев со счетом – 2:1.
Во время матча случился забавной эпизод с участием нападающего хозяев Антуана Гризманна и полузащитника гостей Джорджиньо Вайналдума. Француз придержал руками голландца, порвав ему трусы.
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Напомним, что вчера во Львове состоялся матч второго тура европейской Лиги наций в дивизионе В, в котором сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. Победный гол в концовке матча забил Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" реализовал пенальти. Ранее, в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1.
После двух туров украинцы лидируют в своей группе. Следующий матч в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко проведут 16 октября дома с Чехией. Поединок состоится в Харькове. В Лиге наций будут разыграны четыре путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Их получат победители каждого из дивизионов.
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