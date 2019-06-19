Апелляция по делу Мораеса отклонена: Украина остается первой в отборе на Евро-2020

Вопрос с натурализацией форварда "Шахтера" закрыт окончательно

Жуниор Мораес. Фото: AFP

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил, что Апелляционный комитет УЕФА встал на сторону Украины и отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу нападающего Жуниора Мораеса. Ассоциации этих стран требовали засчитать Украине технические поражения в матчах отбора Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1) из-за якобы неправомерной натурализации бразильца.

"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине!", – написал Павелко.

Португалия и Люксембург настаивали, что Мораес не имел права получить украинский паспорт, так как нарушил одно из главных правил – не проживал на территории Украины пять лет непрерывно. Мораес выступает в Украине с 2012 года, но во время выступления за "Динамо" полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Напомним, что в отсутствие Мораеса сборная Украины во второй раз обыграла Люксембург и сохранила лидерство в турнирной таблице группы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Апелляция по делу Мораеса отклонена: Украина остается первой в отборе на Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"