Апелляция по делу Мораеса отклонена: Украина остается первой в отборе на Евро-2020
Вопрос с натурализацией форварда "Шахтера" закрыт окончательно
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил, что Апелляционный комитет УЕФА встал на сторону Украины и отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу нападающего Жуниора Мораеса. Ассоциации этих стран требовали засчитать Украине технические поражения в матчах отбора Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1) из-за якобы неправомерной натурализации бразильца.
"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом!
Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине!", – написал Павелко.
Португалия и Люксембург настаивали, что Мораес не имел права получить украинский паспорт, так как нарушил одно из главных правил – не проживал на территории Украины пять лет непрерывно. Мораес выступает в Украине с 2012 года, но во время выступления за "Динамо" полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Напомним, что в отсутствие Мораеса сборная Украины во второй раз обыграла Люксембург и сохранила лидерство в турнирной таблице группы:
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