Апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили: экс-тренер киевского "Динамо" в шоке

Скандальные российские игроки будут и дальше сидеть в колонии общего режима. Семин не согласен

Кокорин и Мамаев. Фото: Facebook

Сегодня состоялось рассмотрение апелляции по делу, фигурантами которого проходят форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Заседание суда постановило апелляции отклонить. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин – 1 год 6 месяцев, Павел Мамаев – 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Это решение шокировало экс-тренера киевского "Динамо" Юрия Семина, который сейчас возглавляет московский "Локомотив".

"Кокорин и Мамаев? Максимум, чего они заслуживают, – 15 суток, – цитируют Семина "Аргументы и факты". – Те люди, которые пострадали от них... Они могли бы давно "закончить историю красиво", принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет...".

Как сообщалось ранее, упала с 4-го этажа: в России рассказали, выживет ли главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева. Екатерина Бобкова закрывала своим телом водителя от футболистов, пытавшихся с ним расправиться.

Также мы писали, что суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака. В России высмеяли решение Фемиды об уничтожении вещественного доказательства в деле о скандальных футболистах.

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