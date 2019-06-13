Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили: экс-тренер киевского "Динамо" в шоке

13 июня, 17:20

Скандальные российские игроки будут и дальше сидеть в колонии общего режима. Семин не согласен

Кокорин и Мамаев
Кокорин и Мамаев. Фото: Facebook

Сегодня состоялось рассмотрение апелляции по делу, фигурантами которого проходят форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Заседание суда постановило апелляции отклонить. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин – 1 год 6 месяцев, Павел Мамаев – 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Это решение шокировало экс-тренера киевского "Динамо" Юрия Семина, который сейчас возглавляет московский "Локомотив".

"Кокорин и Мамаев? Максимум, чего они заслуживают, – 15 суток, – цитируют Семина "Аргументы и факты". – Те люди, которые пострадали от них... Они могли бы давно "закончить историю красиво", принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет...".

Как сообщалось ранее, упала с 4-го этажа: в России рассказали, выживет ли главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева. Екатерина Бобкова закрывала своим телом водителя от футболистов, пытавшихся с ним расправиться.

Также мы писали, что суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака. В России высмеяли решение Фемиды об уничтожении вещественного доказательства в деле о скандальных футболистах.

Смотрите как сборная России без Кокорина и Мамаева играет с Сан-Марино

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат России, Александр Кокорин, Павел Мамаев

Вы сейчас просматриваете новость " Апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили: экс-тренер киевского "Динамо" в шоке". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов

11 июня, 17:36

Информатор Григорий Родченков продолжает разоблачать допинговую систему в России

Чемпионка UFC рассказала, как ее с женой едва не пристрелили грабители

7 июня, 19:06

У Джессики Андраде и Фернанды отобрали автомобиль и ценные вещи

Как стирать пуховик в стиральной машине

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Названа нация, которая напивается больше всех в мире

«10 лет встречаюсь с мужчиной, у которого другая семья»

Сериал «Слуга народа» получил неприятный «сюрприз» из РФ

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Политолог рассказал о мотивах похода Вакарчука в Раду

Украинский биатлонист откровенно высказался об отношениях с РФ

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты всех матчей, таблицы, расписание

11 июня, 23:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и дошла там уже до финала

Онлайн матча Украина – Италия: мы в финале молодежного чемпионата мира

11 июня, 20:30

Текстовая трансляция матча ЧМ-2019 U-20 в Польше с участием украинской сборной

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

11 июня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

10 июня, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

10 июня, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

В Киеве водитель маршрутки впечатлил сеть своим поступком

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»

Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь