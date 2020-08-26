"Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Динамо": эксперт разобрал спорный момент Суперкубка

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Виктор Грачев раскритиковал работу главного арбитра Виталия Романова в матче за Суперкубок Украину между "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:3). Грачев считает, что рефери должен был назначить пенальти в ворота киевлян в начале второго тайма. Ранее эксперт назвал спорные моменты Суперкубка, когда нужно было назначить пенальти в ворота "Динамо".

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Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

"Хочу обратить внимание на эпизод на 48 минуте, когда мяч после удара Тете попал в руку Шапаренко. Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Динамо". Потому что на повторе было видно, что сыграно рукой. Мяч попадает в руку и тут вопросов не должно быть", – сказал Грачев в интервью ХSPORT.

В то же время эксперт считает, что арбитр поступил правильно, когда засчитал третий мяч "Динамо". Напомним, что перед забитым мячом у игроков киевлян Франа Соля и Жерсона Родригеса мог быть офсайд.

"Они не препятствовали футболистам противника играть в этом эпизоде. Они не закрывали видимость и не мешали игрокам "Шахтера". Сначала я тоже подумал, что было "вне игры". Но на повторе видно, что мяча они не коснулись, а значит все чисто", – добавил экс-футболист.

Грачев не видит проблем в том, что арбитр лично не просматривал спорные моменты с помощью Системы видеопомощи арбитрам. Но ему непонятно, как киевляне могли выиграть эту игру.

"Арбитр находится в поле и сам принимает решение. Мы не можем заставить его пойти посмотреть VAR. Мы уже привыкли, что в матчах киевского "Динамо" есть определенные симпатии и антипатии. Так получилось, но дело в том, что не "Динамо" вчера выиграло, а "Шахтер" проиграл. Отдать такую игру… Загнать "Динамо" в штрафную площадку, штурмовать-штурмовать и проиграть 3:1… Это надо умудриться. Такого преимущества территориального и по моментам за последние 15 лет я еще не видел. Владение мячом, разница во всем колоссальная у "Шахтера", но 3 удара "Динамо" и 3 гола", – удивляется Грачев.

Грачев оценил работу главного арбитра на 3 с плюсом по пятибалльной шкале. Оценка была бы выше, если бы он лично использовал VAR.

"Я не видел, где располагался арбитр в том эпизоде с не назначенным пенальти на 48-й минуте. Если арбитр был далеко, плюс дождь, и он не пошел смотреть VAR, это неправильно. За работу я бы поставил 3 с плюсом. Можно было бы выше, если бы он в спорных эпизодах пошел смотреть VAR. Тогда бы ни у кого вопросов не возникло бы", – подытожил бывший нападающий.

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