Арбитр из Англии: "Моуриньо адекватный, но присмотритесь к Балтаче"

Уроженец Тернополя Александр Салий, переехав в Лондон, стал… футбольным арбитром. Работал на матчах разных английских лиг, будучи судьей-легионером. Такого в британском футболе не было никогда. Украинец стал первым.

- Нового не англичанина на горизонте не появилось?

- Нет, я пока единственный.



- А шанс судить АПЛ был?

- В сезоне 2007/08 я, по оценкам, был на 18-м месте. Нас было 160 кандидатов, но взяли только первых шестерых. В любом случае очень рад, что меня пустили в столь узкий круг.



- Сколько проработали на профессиональном уровне?

- Ровно 10 сезонов – с 2005 по 2015 год. Мог бы и больше, но голеностоп замучил. Мне предлагали новый контракт, а его каждый год продлевают, но вынужден был отказать. Кстати, можно судить до 49 лет, в некоторых случаях до 53-х – нужно лишь подтверждать свой уровень и чтобы клубы были не против.



- В Англии они все решают?

- Клубы платят деньги, поэтому заказывают музыку. После каждого матча ставят судьям оценку. И если кто-то им не нравится, то могут его "убрать". Сколько раз было, когда рефери, обслуживавший АПЛ, опускался в Чемпионшип, а потом и ниже.



- К вам хорошо относились?

- Думаю, да. Нередко мне ставили самые высшие баллы. Таким образом поднимался вверх по судейской иерархии, дойдя до Чемпионшипа.



- Дебют в нем помните?

- Его невозможно забыть. Первая игра была в Ипсвиче. И как меня приняли?! Все, правда, благодаря Сергею Балтаче. Он ведь тоже начинал в "Ипсвиче", так что при встрече так и сказали: "Мы очень любим украинцев. Добро пожаловать!".



- А как вообще попали в Англию и начали судить?

- Сам я из Тернополя. Город небольшой, и в один момент понял, что пора что-то менять. В итоге решился на переезд. Да и друзья, жившие в Лондоне, помогли. Что касается судейства, то я ведь еще в Украине пробовал. Ездил, кстати, на сборы в Крым, занимался с Грысьо, Швецовым, Можаровским, судил коллективы физкультуры.



- И после такая карьера…

- В Лондоне жил возле спорткомплекса с сорока полями. Каждые выходные кто-то играл. Как-то раз проходил мимо, и один футболист, увидев, что я в спортивной форме, спросил: "Ты случайно не судья?". Я ответил, что да. Как оказалось, это были команды турецкой лиги, которую многие начинающие судьи стараются обходить стороной из-за экспрессивности ее участников. Но моя работа им понравилась.



- Но это ведь любители…

- Да. И тогда я поступил так: попросил тернопольскую федерацию прислать мне документы, подтверждающие, что в Украине я работал судьей. Отнес их в Лондонскую ассоциацию, и мне назначили просмотр. Инспектор вскоре подтвердил мою квалификацию и сразу дал четвертую категорию. Всего их десять. Ну а потом пошло-поехало.



- Был особо памятный матч?

- Игра Конференц-лиги. Представьте, первый свисток в матче я дал лишь на 43-й минуте. Назначил пенальти. А всего в игре только четыре раза останавливал игру. После поединка подошел инспектор и сказал, что в приятном шоке и в жизни ничего подобного не видел.



- Сложно поверить…

- Англия тем и отличается, что судья должен быть не заметен. Здесь арбитры – психологи. Они ищут ту грань, которая позволяет игрокам "повиноваться". Нужно показать, что ты друг. Поэтому в АПЛ, да и в нижних дивизионах, много говорят с футболистами и объясняют свои решения.



- Но ведь есть команды, для которых соперник — как красная тряпка для быка.

- Есть такое. Был как-то четвертым арбитром на игре Чемпионшипа между "Кристал Пэлас" и "Кардиффом" со своей предысторией. В Уэльсе произошла драка — скамейка на скамейку. В прямом смысле, поскольку даже тренеры перед игрой не пожали друг другу руку. Меня предупреждали: будут провокации, и нужно быть предельно внимательным, чтобы градус не повысился до необратимого. В итоге перед игрой подозвал двух коучей к себе и сказал: "Я вас уважаю, но если вы не будете меня слушать, нафиг повыгоняю!". Они были в шоке. Сначала от того, что я их позвал, а потом от тона, с которым говорил. И что вы думаете? Никаких проблем у меня во время игры с ними не было. Потом мне рассказывали: они пришли к своим скамейкам и начали узнавать, кто я такой. В итоге прозвали меня Сrazy Ukrainian и подумали, что футбольная ассоциация специально к их матчу заказала арбитра из Украины. После этого я и дальше стал получать назначения на важные поединки.



- Как вас называли? Обращали внимание, что вы не англичанин?

- Конечно. Относились ко мне очень настороженно (смеется). А прозвали Big Ukrainian Man. Я при своих 1,8 весил 97 килограммов, так что можете понять почему.



- А как болельщики реагировали?

- Вы же знаете, какие здесь фанаты. Помню, мне дали назначение на матч "Бристоль" – "Суиндон". Приезжаю в город, а там полиции больше, чем самих фанов. Оказывается, две команды – непримиримые враги, и хулиганы постоянно устраивают драки. А стадион у "Бристоля" такой, что лайнсмен, а я в том матче работал на линии, настолько близок к трибунам, что чувствуешь дыхание стоящих сзади фанатов. Порой казалось, что они вот-вот и достанут меня рукой. Чего я только от них не выслушал! Мое имя вспоминали при любом случае. Но психологическая атака не прошла – я, к счастью, принимал только верные решения.



- Сколько зарабатывают в Англии профессиональные арбитры?

- Когда я работал, то судьи АПЛ получали от 36 до 55 тысяч фунтов в год, в зависимости от рейтинга. Это только зарплата. Также они получают за отработанные матчи. Один стоит около 500 фунтов. Сейчас, думаю, арбитры АПЛ получают чуть больше.



- Со многими известными людьми познакомились?

- Общался практически со всеми тренерами. Я ведь, помимо официальных поединков, обслуживал выставочные, предсезонные, закрытые матчи. Больше всего меня поразил Жозе Моуриньо. Все говорят, что он надменный, но мне португалец показался вполне адекватным, просто он знает себе цену. После одной из игр мы разговаривали с ним около 15 минут. Он мог отказать, но тем не менее после игры нашел меня, и мы спокойно пообщались на разные темы.



- С украинцами, выступавшими в Англии, пересекались?

- Конечно. Почти со всеми. Я ведь с 2001 года провожу в Лондоне Кубок Лобановского и частенько приглашаю наших звезд. Лужный, Шевченко, Балтача. Сергей и вовсе уникальный тренер. Не понимаю, почему в Украине не обращают на него внимание. Представьте, он работает в Академии "Чарльтона" с 19-летними, и два года подряд становится чемпионом Англии, опережая "МанСити", "Арсенал", "Челси". При этом футболисты у него менялись, а он все равно делал команду лучшей.





- А как дела у нынешнего поколения украинцев – Зинченко и Ярмоленко?

— По Александру не скажу, он мало играет. А вот Андрей, конечно, произвел впечатление. Жаль, серьезную травму получил. Пеллегрини на него очень рассчитывал, даже игру несколько изменил под него. Болельщикам он тоже понравился.



- Чем сейчас занимаетесь?

- Я президент "Саузенд Футзал Клаб". Создал его вместе с английским партнером. Кстати, в эмблеме команды есть частичка Украины — поместил туда герб Тернополя (улыбается). До этого руководил "Баку Юнайтед", с которым трижды становился чемпионом Англии и играл в футзальном Кубке УЕФА. Скоро, к слову, выйдет фильм об этом клубе. Иногда выхожу в поле и обслуживаю матчи ветеранов. В этом году, например, судил "Челси".