Арбитр отменил пенальти после просьбы игрока, против которого нарушили правила

Игрок "Ренна" не хотел симулировать и сказал рефери, что нарушения правил против него не было

Фото: AFP

Арбитр отменил пенальти после просьбы игрока, против которого нарушили правила //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/84e/adc/5c784eadcae94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/84e/adc/5c784eadcae94.jpg 2019-02-28T23:13:15+02:00 Футбол Игрок "Ренна" не хотел симулировать и сказал рефери, что нарушения правил против него не было

В матче 1/4 финала Кубка Франции "Ренн" выиграл у "Орлеана" со счетом 2:0. На 40-й минуте при счете 0:0 полузащитник "Ренна" Клеман Гренье упал в штрафной площади, а судья встречи Амори Делерю назначил одиннадцатиметровый. Однако Гренье подошел к арбитру и сказал, что пенальти не было. Тот выслушал игрока и отменил решение.

"Я не хотел симулировать. Судья увидел мое падение и свистнул, но я сказал ему, что защитник "Орлеана" не фолил", – приводит слова Гренье L'Equipe.

"Ренн" никогда не становился чемпионом Франции, но дважды выигрывал национальный Кубок – в 1965 и 1971 годах.

Сейчас в мировом футболе все больше используется система видеопомощи арбитрам, которая облегчает жизнь рефери. Так, в недавнем матче чемпионата Германии футболист незаметно ударил соперника в пах и получил красную карточку. Система видеопомощи помогла арбитру принять правильное решение.

А в Польше судья вернул удаленного футболиста из раздевалки, чтобы снова удалить. Рефери воспользовался видеопомощником и заменил желтую карточку на красную.

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Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.