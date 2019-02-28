Арбитр отменил пенальти после просьбы игрока, против которого нарушили правила
Игрок "Ренна" не хотел симулировать и сказал рефери, что нарушения правил против него не было
В матче 1/4 финала Кубка Франции "Ренн" выиграл у "Орлеана" со счетом 2:0. На 40-й минуте при счете 0:0 полузащитник "Ренна" Клеман Гренье упал в штрафной площади, а судья встречи Амори Делерю назначил одиннадцатиметровый. Однако Гренье подошел к арбитру и сказал, что пенальти не было. Тот выслушал игрока и отменил решение.
"Я не хотел симулировать. Судья увидел мое падение и свистнул, но я сказал ему, что защитник "Орлеана" не фолил", – приводит слова Гренье L'Equipe.
"Ренн" никогда не становился чемпионом Франции, но дважды выигрывал национальный Кубок – в 1965 и 1971 годах.
Сейчас в мировом футболе все больше используется система видеопомощи арбитрам, которая облегчает жизнь рефери. Так, в недавнем матче чемпионата Германии футболист незаметно ударил соперника в пах и получил красную карточку. Система видеопомощи помогла арбитру принять правильное решение.
А в Польше судья вернул удаленного футболиста из раздевалки, чтобы снова удалить. Рефери воспользовался видеопомощником и заменил желтую карточку на красную.
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