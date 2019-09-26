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Арбитр отсудил матч Кубка Голландии со сломанной ногой

26 сентября, 22:29

Несмотря на травму, рефери полностью отработал матч, включая дополнительное время

/ Фото: AFP

Футбольный арбитр Роб Диперинк, обслуживающий матч 1/64 финала Кубка Голландии между "Квик Бойс" и "Катвейком", получил серьезную травму ноги во время игры. Под конец основного времени встречи рефери неудачно встал на ногу, после чего почувствовал резкую боль в области голеностопа.

После вмешательства работников медицинского персонала, которые заморозили Диперинку поврежденный участок ноги, арбитр продолжил обслуживать матч.

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Сообщается, что после детального медицинского осмотра у 31-летнего специалиста был диагностирован перелом лодыжки. Диперинк полностью отработал матч, включая дополнительное время в размере получаса. Встреча между командами завершилась победой "Катвейка" со счетом 3:2.

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Ранее мы писали, что матч Лиги Европы остановили на 25 минут из-за травмы арбитра. Ответный поединок румынской "Университатя" и венгерского "Гонведа" запомнился не голами, а скандалом.

Напомним, что в чемпионате Боливии случился забавный эпизод: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы видеопомощи арбитрам, которой нет в местном чемпионате.

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Источник: Sportbox

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