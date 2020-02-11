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Арбитр перешел все границы: говорил, что женщины не должны играть в футбол, и называл "позорищем"

11 февраля, 12:30

Тренер "Кревильенте" возмущена поведением рефери и требует извинений

/ Фото: AFP

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Во время поединка любительской испанской лиги по женскому футболу между командами "Кревильенте" и "Альянте" произошел просто таки возмутительный случай. Как сообщает испанское издание Marca, рефери матча, чье имя остается неизвестным, на протяжении встречи всячески оскорблял девушек и даже угрожал им. Ранее мы писали, что красавица-вратарь получила ужасную травму на тренировке.


Кревильенте – Альянте/Marca

Вместо того, чтобы следить за соблюдением правил, мужчина называл девушек "малышками" и "позорищем", говорил, что женщины не должны играть в футбол и назвал их игру д*рьмом. В результате футболистки отказались продолжать матч и к 70-й минуте начали протестовать против судьи.

"В первую очередь мы хотим извинений. Мы не можем принять подобное поведение этого человека. Он начал показывать карточки, выгонять девушек с поля, говорил, что позвонит властям. Хотя это мои девочки собирались вызвать Гражданскую гвардию из-за всего того, что он сказал", – на эмоциях призналась тренер "Кревильенте".

Ранее мы писали, что женскую сборную Китая поместили на карантин в Австралии из-за коронавируса.

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