Арбитр применил специальный прием и спас жизнь футболисту
Игрок в борьбе с соперником упал на мяч и начал задыхаться
Игрок "Бленкитны Старгард-Щециньски" Михаил Цувински чуть не умер на поле во время матча Второй польской футбольной лиги с командой "Олимпия Эльблонг". В ходе игры футболист неудачно столкнулся с соперником, упал солнечным сплетением на мяч и начал задыхаться.
Трагедии удалось избежать благодаря бдительности арбитра, который без промедления подбежал к игроку и помог восстановить дыхание.
Спустя несколько секунд Цувински пришел в себя и смог продолжить встречу, отказавшись от помощи медиков. Матч завершился победой "Бленкитны" со счетом 1:0.
Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер во время матча после попадания мячом в грудь. Как стало известно позже, Бруно Бобан умер в результате сердечного приступа.
Ранее в феврале мы писали, что у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердце. Начо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.
В конце прошлого года бразильский футболист Тейшейра умер на поле. У экс-игрока английского клуба "Сток Сити" произошел сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол.
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