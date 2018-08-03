Арбитр применил специальный прием и спас жизнь футболисту

Игрок в борьбе с соперником упал на мяч и начал задыхаться

Игрок "Бленкитны Старгард-Щециньски" Михаил Цувински чуть не умер на поле во время матча Второй польской футбольной лиги с командой "Олимпия Эльблонг". В ходе игры футболист неудачно столкнулся с соперником, упал солнечным сплетением на мяч и начал задыхаться.

Трагедии удалось избежать благодаря бдительности арбитра, который без промедления подбежал к игроку и помог восстановить дыхание.

Спустя несколько секунд Цувински пришел в себя и смог продолжить встречу, отказавшись от помощи медиков. Матч завершился победой "Бленкитны" со счетом 1:0.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер во время матча после попадания мячом в грудь. Как стало известно позже, Бруно Бобан умер в результате сердечного приступа.

Ранее в феврале мы писали, что у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердце. Начо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.

В конце прошлого года бразильский футболист Тейшейра умер на поле. У экс-игрока английского клуба "Сток Сити" произошел сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол.



