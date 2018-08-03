Арбитр применил специальный прием и спас жизнь футболисту

Сегодня, 12:18

Игрок в борьбе с соперником упал на мяч и начал задыхаться


Игрок "Бленкитны Старгард-Щециньски" Михаил Цувински чуть не умер на поле во время матча Второй польской футбольной лиги с командой "Олимпия Эльблонг". В ходе игры футболист неудачно столкнулся с соперником, упал солнечным сплетением на мяч и начал задыхаться.

Трагедии удалось избежать благодаря бдительности арбитра, который без промедления подбежал к игроку и помог восстановить дыхание.

Спустя несколько секунд Цувински пришел в себя и смог продолжить встречу, отказавшись от помощи медиков. Матч завершился победой "Бленкитны" со счетом 1:0.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер во время матча после попадания мячом в грудь. Как стало известно позже, Бруно Бобан умер в результате сердечного приступа.

Ранее в феврале мы писали, что у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердцеНачо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.

В конце прошлого года бразильский футболист Тейшейра умер на поле. У экс-игрока английского клуба "Сток Сити" произошел сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол.
видео, футбол, арбитр, чемпионат Польши

Вы сейчас просматриваете новость "Арбитр применил специальный прием и спас жизнь футболисту". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Известия

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Исаак Телин. Фото AFP

"Динамо" нацелилось на форварда сборной Швеции и игрока "Карпат"

Сегодня, 11:52

Киевляне продолжают усиливать атакующую линию

Новости

Фото ФК "Шахтер"

Сопко: "Динамо" и "Шахтер" уже научились превращать достоинства соперника в его недостатки"

Сегодня, 10:09

Киевляне форсировали подготовку к еврокубкам и сейчас лучше двигаются, но у "горняков" игроки лучше индивидуально
Загрузка...

Новости

Фото ФК "Шахтер"

Классико: Хацкевич чаще побеждал "Шахтер", Фонсека еще не проигрывал "Динамо" на его "Олимпийском"

Сегодня, 09:49

Перед главным матчем первого крула киевляне испытывают проблемы с нападением, "горняки" - с защитой

Футбол

Фото uefa.com

Расписание и результаты второго отборочного раунда Лиги Европы

Вчера, 23:59

Список всех матчей отборочного раунда еврокубка и их результаты

Футбол

"Мариуполь" идет дальше

"Мариуполь" вышел в следующий раунд Лиги Европы

Вчера, 22:40

Украинский клуб в дополнительное время вырвал победу у "Юргордена"

Футбол

Рибери покидает тренировку. Фото Twitter

Франк Рибери разбил голову об штангу на тренировке

Вчера, 22:14

Француз с перевязанной головой покинул занятие
Загрузка...