"Арбитражный суд показал свою некомпетентность в деле "МанСити": в Испании недовольны решением

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил наказание "Манчестер Сити". Напомним, ранее УЕФА наложил двухлетнюю дисквалификацию на английскую команду в еврокубках за нарушение правил "фэйр-плей". Однако сегодня УЕФА признал поражение в судебной войне за исключение "Манчестер Сити" из еврокубков.

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Далеко не всех обрадовало решение швейцарского суда. В частности президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал вердикт CAS, заявив в комментарии британскому изданию BBC, что суд показал свою некомпетентность:

"Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом, чтобы обжаловать решения в футболе. Швейцария – страна с богатой историей арбитража, но CAS не соответствует стандартам".

"Манчестер Сити" заплатит штраф, но сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2020/2021. Команда обеспечила себе второе место в английской Премьер-лиге и путевку в групповой турнир ЛЧ. В чемпионате Англии осталось провести три тура.

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