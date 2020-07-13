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"Арбитражный суд показал свою некомпетентность в деле "МанСити": в Испании недовольны решением

13 июля, 23:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Президент Ла Лиги считает, что английский клуб заслужил наказание

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил наказание "Манчестер Сити". Напомним, ранее УЕФА наложил двухлетнюю дисквалификацию на английскую команду в еврокубках за нарушение правил "фэйр-плей". Однако сегодня УЕФА признал поражение в судебной войне за исключение "Манчестер Сити" из еврокубков.

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Далеко не всех обрадовало решение швейцарского суда. В частности президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал вердикт CAS, заявив в комментарии британскому изданию BBC, что суд показал свою некомпетентность:

"Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом, чтобы обжаловать решения в футболе. Швейцария – страна с богатой историей арбитража, но CAS не соответствует стандартам".

"Манчестер Сити" заплатит штраф, но сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2020/2021. Команда обеспечила себе второе место в английской Премьер-лиге и путевку в групповой турнир ЛЧ. В чемпионате Англии осталось провести три тура.

Читайте также: юрист объяснил, почему "Манчестер Сити" разгромил в суде УЕФА.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл с "Шахтером" вничью в Лиге чемпионов

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футбол УЕФА Манчестер Сити Спортивный арбитражный суд fair play

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