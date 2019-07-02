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Арбитру из Бразилии предложили работу в эскорте

2 июля, 13:22

Фернанда Коломбо была моделью, а сейчас судит футбольные матчи

Фернанда Коломбо
Фернанда Коломбо. Фото: Instagram

Футбольной судье из Бразилии Фернанде Коломбо поступило предложение работать в эскорте. Об этом девушке сообщила соцсетях.

"Сегодня я получила электронное письмо, которое заставило меня чувствовать себя использованной, потому что оно содержит аморальное сексуальное предложение. Я хочу сказать миру, что я просто хочу делать то, что люблю, а именно работать в футболе и журналистике. Пожалуйста, уважайте этот выбор", - написала Коломбо.

По словам девушки, ей предложили "проводить встречи с умными, образованными и уважительными мужчинами" за минимум 7 тысяч долларов.

На днях Фернанда подшутила над одним из футболистов во время матча. Игрок ожидал, что рефери покажет ему желтую карточку, но Коломбо достала из кармана носовой платок.

Ранее Фернанда работала моделью, а с 2014 года она официально обслуживает встречи бразильской Серии А в качестве бокового арбитра. Пару лет назад Фернанда Коломбо стала арбитром ФИФА. Журналисты прозвали очаровательную блондинку "Бразильское чудо".

Напомним, что в Иране не показали матч чемпионата Германии из-за арбитра. Поединок "Аугсбурга" и "Баварии" обслуживала Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу.


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Тег футбол, эскорт, арбитр

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Championat.ru

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