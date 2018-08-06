Арбитры из Германии будут работать на матче "Заря" – "Брага" в Лиге Европы
Украинский клуб стартует в еврокубке с третьего квалификационного раунда
Стала известна бригада арбитров на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и португальской "Брагой". Напомним, что игра "Заря" – "Брага" состоится в четверг, 9-го августа, в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 21:30.
Главным арбитром назначен немец Тобиас Вельц. Ассистенты арбитра – Эдуард Бейтингер, Мартин Томсен, 4-й арбитр – Сорен Сторкс.
Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" – "Бордо".
Напомним, что сегодня стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы. Но для этого украинским командам сначала нужно преодолеть третий раунд, где "Мариуполь" играет с "Бордо", а "Заря" – с "Брагой".
Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.
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