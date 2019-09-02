Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Арьен Роббен проплыл восемь километров ради борьбы с раком

2 сентября, 14:03

Знаменитый футболист принял участие в благотворительном заплыве

Роббен перед заплывом

Роббен перед заплывом / Фото: Twitter

Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Голландии Арьен Роббен принял участие в благотворительном марафоне Swim Challenge Groningen, посвященном борьбе с раком. Роббен, которому 23 января исполнилось 35 лет, проплыл 8 км. На это экс-футболист потратил 2 часа и 40 минут. Арьен и другие участники мероприятия собрали 210 тысяч евро пожертвований. Деньги пойдут в фонд исследования рака UMCG.

Арьен Роббен этим летом завершил карьеру. Он выступал за "Гронинген", "ПСВ", "Челси", "Реал" и "Баварию". В составе "Баварии" он выиграл Лигу чемпионов в 2013 году, забив победный гол на 89-й минуте в ворота дортмундской "Боруссии" (2:1).

Реклама

За свою карьеру Арьен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых – победа в чемпионате Голландии, два триумфа в Англии, титул чемпиона Испании и восемь "серебряных салатниц" Бундеслиги, а также победа в ЛЧ.

В тренде
Украинские моряки vs ливийские пираты: история противостояния

Также Роббен сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010. Его последний поединок за "оранжевых" состоялся 10 октября 2017 года против Швеции. Нидерланды победили – 2:0 благодаря дублю Роббена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

благотворительность футбол футболист Арьен Роббен

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...