Арьен Роббен проплыл восемь километров ради борьбы с раком

Роббен перед заплывом / Фото: Twitter

Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Голландии Арьен Роббен принял участие в благотворительном марафоне Swim Challenge Groningen, посвященном борьбе с раком. Роббен, которому 23 января исполнилось 35 лет, проплыл 8 км. На это экс-футболист потратил 2 часа и 40 минут. Арьен и другие участники мероприятия собрали 210 тысяч евро пожертвований. Деньги пойдут в фонд исследования рака UMCG.

Арьен Роббен этим летом завершил карьеру. Он выступал за "Гронинген", "ПСВ", "Челси", "Реал" и "Баварию". В составе "Баварии" он выиграл Лигу чемпионов в 2013 году, забив победный гол на 89-й минуте в ворота дортмундской "Боруссии" (2:1).

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За свою карьеру Арьен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых – победа в чемпионате Голландии, два триумфа в Англии, титул чемпиона Испании и восемь "серебряных салатниц" Бундеслиги, а также победа в ЛЧ.

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Также Роббен сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010. Его последний поединок за "оранжевых" состоялся 10 октября 2017 года против Швеции. Нидерланды победили – 2:0 благодаря дублю Роббена.

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