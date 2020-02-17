Аргентинский вратарь Нахуэль подло ударил нападающего: арбитр все пропустил

Нахуэль Гузман / Фото: Getty Images

Матч чемпионата Мексики между "Сантос Лагуной" и "Тигресом" (2:1) ознаменовался скандалом. Аргентинский вратарь гостей Нахуэль Гузман, в свое время вызывавшийся в сборную своей страны в компанию к Лионелю Месси, отметился подлой выходкой, которая осталась безнаказанной со стороны арбитра.

Читайте также: Самое смешное видео футбольного межсезонья: вратаря "Колоса" припечатали лицом к торту

В концовке встречи 34-летний вратарь "тигров" Нахуэль Гузман, отыгравший за свою карьеру 6 матчей за сборную Аргентины, завладел мячом у себя в штрафной и пытался выбить его в поле с рук. Однако в этот момент перед ним спиной оказался форвард "Сантоса" Эдуард Агирре, по ходу поединка успевший забить гостям два мяча.

Реклама

Голкипер проигрывавшей команды не придумал ничего лучшего, как, видимо, в отместку Агирре за его дубль, брутально заехать коленом форварду по "пятой точке" и скосить того с ног.

Самое парадоксальное в этой истории – то, что рефери поединка никоим образом не отреагировал на агрессивные действия вратаря, не показав ему даже "желтую" карточку.

Смотрите чудачество другого вратаря – в Англии

Читайте также: Шикарный гол в Мексике: удар через себя на последней минуте матча

Ранее мы рассказывали, что мексиканец сломал ногу в первом же матче на взрослом уровне. Карьера восходящей звезды 17-летнего Эухенио Пичуто, получившего жуткое повреждение на ровном месте, оказалась под угрозой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама