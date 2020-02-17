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Аргентинский вратарь Нахуэль подло ударил нападающего: арбитр все пропустил

17 февраля, 10:44

Партнер Лионеля Месси по сборной проявил позорную агрессию в чемпионате Мексики

Нахуэль Гузман

Нахуэль Гузман / Фото: Getty Images

Матч чемпионата Мексики между "Сантос Лагуной" и "Тигресом" (2:1) ознаменовался скандалом. Аргентинский вратарь гостей Нахуэль Гузман, в свое время вызывавшийся в сборную своей страны в компанию к Лионелю Месси, отметился подлой выходкой, которая осталась безнаказанной со стороны арбитра.

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В концовке встречи 34-летний вратарь "тигров" Нахуэль Гузман, отыгравший за свою карьеру 6 матчей за сборную Аргентины, завладел мячом у себя в штрафной и пытался выбить его в поле с рук. Однако в этот момент перед ним спиной оказался форвард "Сантоса" Эдуард Агирре, по ходу поединка успевший забить гостям два мяча.

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Голкипер проигрывавшей команды не придумал ничего лучшего, как, видимо, в отместку Агирре за его дубль, брутально заехать коленом форварду по "пятой точке" и скосить того с ног.

Самое парадоксальное в этой истории – то, что рефери поединка никоим образом не отреагировал на агрессивные действия вратаря, не показав ему даже "желтую" карточку.

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Ранее мы рассказывали, что мексиканец сломал ногу в первом же матче на взрослом уровне. Карьера восходящей звезды 17-летнего Эухенио Пичуто, получившего жуткое повреждение на ровном месте, оказалась под угрозой.

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Источник: Сегодня|Спорт

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