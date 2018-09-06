Армения с трудом обыграла Лихтенштейн в Лиге наций

Генрих Мхитарян не забил пенальти в матче

Сборная Армении победила Лихтенштейн в матче первого тура Лиги наций. Встреча прошла в Ереване на стадионе "Республиканский" имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счетом – 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Армении Маркос Пиззелли, отличившийся на 31-й минуте после передачи хавбека Араза Озбилиза. До перерыва Лихтенштейн сравнял счет благодаря точному удару полузащитника Сандро Вольфингера. Победу Армении принес хавбек Тигран Барсегян на 76-й минуте, результативную передачу вновь отдал Озбилиз.

Стоит отметить, что с 74-й минуты Лихтенштейн играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Микеле Польверино.

Лидер национальной команды Армении Генрих Мхитарян провел на поле весь матч. В середине второго тайма у него была возможность забить гол, но он не сумел реализовать пенальти.

Напомним, что сегодня сборная Украины в городе Угерске-Градиште стартует в Лиге наций. Соперником нашей команды будет сборная Чехии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина.