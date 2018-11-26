Арсен Венгер на этой неделе может стать главным тренером "Баварии"

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер может вернуться к работе. По информации Bild, "Бавария" рассматривает его кандидатуру на случай отставки Нико Ковача. В руководстве клуба при возможном обсуждении замены хорвату часто говорят про Венгера.

Ранее сообщалось, что "Бавария" может уволить Ковача в случае поражения от "Бенфики" в ближайшем матче Лиги чемпионов, который пройдет 27 ноября. После четырех туров мюнхенцы занимают первое место в группе – 10 очков, у "Аякса" – 8, "Бенфики" – 4, АЕК набрал 0.

Значительно хуже идут дела у "Баварии" в Бундеслиге. После 12 матчей команда набрала 21 очков и занимает пятое место. У лидера чемпионата дортмундской "Боруссии" – 30 очков.

Арсен Венгер – уроженец Страсбурга и хорошо говорит по-немецки. Сейчас он один из немногих топ-тренеров, находящихся без работы. Напомним, 69-летний Венгер минувшим летом покинул пост главного тренера "Арсенала" после 22 лет работы с лондонским клубом. За это время в чемпионате Англии французский тренер завоевал три чемпионских титула, а также семь раз брал Кубок и Суперкубок Англии.