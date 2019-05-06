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Арсен Венгер во второй раз отказался возглавить "Фулхэм"

6 мая, 19:48

Знаменитый французский тренер отклонил и второе предложение лондонского клуба, покинувшего элитный дивизион

Арсен Венгер
Арсен Венгер. Фото: Getty Images

Английский футбольный клуб "Фулхэм" второй раз сделал предложение о работе бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру. Как сообщает Daily Mail, французский специалист снова отказал лондонцам, которые ранее уже пытались заключить с ним контракт в ноябре прошлого года.

"Фулхэм" по итогам нынешнего сезона покидает Премьер-лигу, однако хочет подписать именитого тренера, чтобы быстро вернуться в элиту. Однако Венгер не готов к такой работе, хотя пока не определился, где продолжит карьеру.

Напомним, что год назад спустя 22 года Арсен Венгер покинул "Арсенал". Спустя 3 титула чемпиона Англии, 7 Кубков, 7 Суперкубков Англии и 3 титула тренера года. После 1234 матчей у руля "канониров". Тогда Венгер получил 11 млн фунтов за разрыв контракта, истекающего в 2019-м.

Ранее в январе сообщалось, что Арсен Венгер может возглавить сборную Катара. Руководство федерации искало  опытного тренера перед домашним ЧМ-2022.

Напомним, что Арсен Венгер установил рекорд по количеству матчей в Премьер-лиге. Тренер "Арсенала" превзошел достижение Алекса Фергюсона.

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Тег тренер, чемпионат Англии, Фулхэм, Арсен Венгер

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Источник:

Daily Mail / Sport

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