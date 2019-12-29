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"Арсенал" – "Челси": прогноз на лондонское дерби

29 декабря, 15:45

С вероятностью в 40 процентов матч с большим количеством забитых мячей выиграют гости

Лондон в ожидании дерби "Арсенал" - "Челси"

Лондон в ожидании дерби "Арсенал" - "Челси" / Фото: Reuters

29 декабря в Англии продолжают играть в футбол на высшем уровне. Сегодня в центральном поединке 20-го тура состоится лондонское дерби – "Арсенал" принимает "Челси" на стадионе "Эмирейтс", вмещающем более 60 тысяч зрителей. И можно не сомневаться, что сегодня арена будет заполнена. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн трансляцию матча "Арсенал" – "Челси" с поминутным комментарием игры.

Аналитики букмекерских контор считают гостей небольшими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Челси" равен 2.37, тогда как котировка на победу "Арсенала" составляет 2.85, а на ничью – 3.75. Таким образом, вероятность исхода матча экспертами подсчитана следующая: победа "Арсенала" 34 процента, ничья 26 процентов, победа "Челси" 40 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. Так, коэффициент на то, что будет забито три или более гола, составляет 1.65, против котировки 2.35 на то, что это не случится. Таким образом, вероятность трех и более голов оценивается в 59 процентов.

Наиболее вероятные авторы голов в составе "Арсенала":

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  • Пьер-Эмерик Обамеянг – 2.35 (коэффициент на "забьет гол")
  • Александр Ляказетт – 2.85
  • Николя Пепе – 4.00

Фавориты на авторство гола в составе "Челси":

  • Тэмми Абрахам – 2.25
  • Виллиан – 3.15
  • Мейсон Маунт – 3.15

В последнем туре Лиги Европы "Арсенал" на выезде сыграл в результативную ничью с бельгийским "Стандардом":

"Челси" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле обыграл французский "Лилль" и вышел в 1/8 финала. Смотрите видео всех голов:

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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Источник: Сегодня|Спорт

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