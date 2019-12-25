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"Арсенал" готов отдать за нигерийского таланта своего капитана и 52 миллиона долларов

25 декабря, 15:05

Новый тренер лондонцев планирует перестроить команду и хочет хавбека "Лестера"

Уилфреда Ндиди хочет купить "Арсенал"

Уилфреда Ндиди хочет купить "Арсенал"

Новый главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета собирается серьезно изменить игру команды. А для этого ему нужны новые исполнители. Читайте, как футболист "Арсенала" Озил жертвует деньги на операции детям.

Испанский специалист хочет приобрести опорного полузащитника "Лестера" Уилфреда Ндиди, сообщает Sky Sports. За 23-летнего нигерийца "Арсенал" готов выложить 52 миллиона долларов и отдать своего капитана Гранита Джаку. Швейцарский хавбек осенью отметился скандалом, когда, уходя с поля при замене, бросил на поле капитанскую повязку. Это очень возмутило фанатов, которые не могу успокоиться и ныне. Джаке и его жене даже поступали угрозы.

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В сезоне 2019/20 Ндиди в 17 матчах за "Лестер" забил два мяча. А в Англию он переехал в 2017-м году из бельгийского "Генка". Его конкурент Джака провел за "канониров" 15 матчей. В чемпионате Англии "Лестер" сейчас идет на второй позиции, а "Арсенал" – на 11-й.

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Также говорят об интересе Артеты к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу. Ведь об уходе из команды подумывает габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

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