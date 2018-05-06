"Арсенал" громит соперника в последнем домашнем матче Арсена Венгера

"Арсенал" разгромил "Бернли" в матче 37-го тура чемпионата Англии. Лондонский клуб на своем поле отправил в ворота "Бернли" пять безответных мячей – 5:0. У "канониров" дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (14-я и 75-я минуты), также отличились Александр Ляказетт (45), Сеад Колашинац (54) и Алекс Ивоби (64).

"Арсенал " набрал 60 очков после 36 игр, укрепился на шестом месте в таблице Премьер-лиги и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон, обгоняя "Бернли", проведший 37 матчей, на 6 очков. "Бордовые" остались на седьмом месте и начнут борьбу в ЛЕ на стадии квалификации.

Матч "Арсенал" – "Бернли" стал последний домашним для Арсена Венгера у руля лондонского клуба. Перед стартом поединка футболисты двух команд сделали Венгеру почетный коридор, а по окончании игры болельщики и футболисты устроили тренеру овации.

Отметим, что интересный матч проходит в воскресенье в Испании: трансляции "Барселона" – "Реал" на канале "Футбол 2" и в интернете. Каталонцы досрочно гарантировали себе чемпионский титул, а "Реал" в турнирной таблице занимает третье место (71 очко), отставая от мадридского "Атлетико" на четыре очка.