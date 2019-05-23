"Арсенал" и "Челси" отказались от билетов на финал Лиги Европы

Английские болельщики не хотят ехать на матч в Баку

Фанаты "Челси" не спешат в Баку. Фото: AFP

Английские клубы "Арсенала" и "Челси" вернут УЕФА свыше шести тысяч билетов на финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Баку. Команды не смогли реализовать более половины из выделенной квоты билетов на финальную встречу: "Арсенал" продал около 3500 билетов, "Челси" - 2000. Главными причинами отсутствия спроса является высокая цена авиарейсов, малая пропускная способность аэропорта в столице Азербайджана, позднее начало матча, а также резко поднятые цены в отелях.

В случае, если клубы не смогут реализовать выделенные им билеты, то они поступят в продажу для местных болельщиков. На данный момент было реализовано около 23 тысяч билетов.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что лидер "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы. Он боится ехать в Баку.

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряженность в отношениях двух стран. Выступили с гарантиями по Мхитаряну и в УЕФА, заявив: "Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности". Однако, судя по всему, решающий матч Лиги Европы 29 мая в Баку пройдет таки без Генриха, сыгравшего в нынешнем сезоне за "канониров" 39 матчей (6 голов и 7 ассистов).

В полуфинале Лиги Европы "Арсенал" прошел "Валенсию". После домашней победы, лондонский клуб выиграл и на выезде.

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