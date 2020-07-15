"Арсенал" – "Ливерпуль": когда и где смотреть матч чемпионата Англии

Поединок претендентов на еврокубки против чемпионов-2020 будет показан на ТВ и в интернете

В среду, 15 июля, в 36-м туре чемпионата Англии по футболу состоится матч грандов британского футбола – "Арсенал" – "Ливерпуль". Начало поединка – в 22:15 по киевскому времени. В прямом эфире его покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе oll.tv. Также онлайн-трансляция "Арсенал" – "Ливерпуль" пройдет на нашем сайте.

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Напомним, "Ливерпуль" до конца сезона в Премьер-лиге может играть в свое удовольствие, так как досрочно обеспечил себе чемпионство. Тогда как "Арсенал", находящийся на девятой строчке с 5-очковым отставанием от зоны еврокубков, отчаянно пытается зацепиться за путевку в Лигу Европы. Чтобы сохранить шансы на нее за два тура до финиша, "Арсеналу" сегодня на стадионе "Эмирейтс" нужно обыгрывать "Ливерпуль".

Интересно, что хотя с турнирной точки зрения матч на "Эмирейтс" ничего для "Ливерпуля" не решает, именно команду Юргена Клоппа называют фаворитом противостояния. Коэффициент на победу "красных"" составляет 1.90, тогда как ставку на победу "Арсенала" можно сделать с котировкой 3.90, а на ничью – 3.95. Таким образом, аналитики подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Арсенала" – 25 процентов, ничья – 24 процента, победа "Ливерпуля" – 51 процент.

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Отметим, что накануне матча с "Ливерпулем" главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что "канониры" смогут возродиться по примеру своего сегодняшнего соперника – мерсисайдского клуба.

"Ливерпулю" понадобилось определенное время, чтобы перестроить команду, создать новую культуру, новую философию и игровую модель, которую исповедует его тренер, – заявил тренер "Арсенала". – Каждый игрок, покупавшийся "Ливерпулем", приобретался на определенную позицию с учетом определенных требований. Это была очень тонкая работа, проделанная с большим умом. И, конечно же, не будем забывать о финансовой поддержке, которая позволила провести все эти изменения. Наши ресурсы более ограничены, однако наша цель похожа: мы хотим создать совершенно новую команду, используя пример "Ливерпуля". Это не значит, что мы будем слепо их копировать. У нас будет свой путь, но идентичная цель – стать лучшими".

Сравнение "Арсенала" и "Ливерпуля" от Transfermarkt

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Бернли" 1:1, тогда как "Арсенал" проиграл 1:2 "Тоттенхэму" в дерби Северного Лондона.

Смотрите, как "Арсенал" и "Ливерпуль" выбыли из еврокубков

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