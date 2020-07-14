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"Арсенал" – "Ливерпуль": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

14 июля, 11:32

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

"Арсенал" сохраняет шансы на попадание в еврокубки и намерен дать бой чемпионам

В среду, 15 июля, в 36 туре английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" примет "Ливерпуль", досрочно гарантировавший себе чемпионский титул. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени, а мы проведем текстовый онлайн матча "Арсенал" – "Ливерпуль" с фото и комментариями ключевых моментов встречи.

"Арсенал" – "Ливерпуль"

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Если для "Ливерпуля" матч не имеет турнирной мотивации, то хозяева еще могут зацепиться за зону еврокубков, и в свете борьбы за эту возможность в среду "Арсеналу" нужно побеждать.

За три тура до завершения чемпионата "Арсенал" занимает девятое место в таблице (50 очков) и отстает от шестой позиции, дающей право сыграть в квалификации Лиги Европы, на пять очков. Если конкуренты лондонского клуба будут терять очки ("Тоттенхэм", "Шеффилд Юнайтед", "Вулверхэмптон"), то команда Микеля Ортеты может добыть заветную путевку в еврокубки.

Прогноз на матч

По мнению экспертов букмекерских контор, лишенный мотивации "Ливерпуль" – фаворит встречи. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 1.90, тогда как ставку на победу "Арсенала" можно сделать с котировкой 3.90, а на ничью – 3.95.

Таким образом, аналитики подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Арсенала" 25 процентов, ничья 24 процента, победа "Ливерпуля" 51 процент.

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Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. С вероятностью в 61 процент их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.60, а на "меньше 2,5 голов" – 2.45.

Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе oll.tv.

"Ливерпуль" до карантина вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв в ответном поединке мадридскому "Атлетико" в дополнительное время:

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онлайн чемпионат Англии Ливерпуль Арсенал Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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