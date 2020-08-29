"Арсенал" – "Ливерпуль": прогноз комментатора на Суперкубок Англии

Английский сезон стартует сегодня матчем за Суперкубок. "Арсенал" в роли обладателя Кубка встретится с чемпионом – "Ливерпулем". Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 18:30. Мы проводим текстовый онлайн "Арсенал" – "Ливерпуль" с фото и комментариями ключевых эпизодов.

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Лондонцы за лето подписали пока что только экс-"горняка" Виллиана на правах свободного агента. "Мерсисайдцы" также не спешат с громкими трансферами. То есть команды остаются практически в тех же составах, что и в недавно завершившимся сезоне. На минуточку, "канониры" финишировали восьмыми, а это их рекордно низкое место с сезона 1994-95 годов. Они могли бы остаться без еврокубков, но спасли путевку в Лигу Европы за счет кубкового трофея.

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом страны, но крайне неудачно выступил в Лиге чемпионов, вылетев в 1/8-й от мадридского "Атлетико". Это говорит одновременно об их силе и уязвимости. В межсезонье лондонцы провели только один спарринг, против команды низшей лиги, "мерсисайдцы" сыграли два спарринга с "Зальцбургом" и "Штутгартом". У "Арсенала" немалые кадровые проблемы – вне игры остаются Мустафи, Озил, Мартинелли, Чемберс и Мари. У команды Клоппа отсутствуют два игрока основы – Хендерсон и Матип. Но кадровый потенциал представляется все же мощнее.

Хоть последняя встреча "Арсенала" и "Ливерпуля" в чемпионате завершилась победой столичной команды, сегодня фаворитом видится "Ливерпуль". Хотя, очевидно, что функциональное состояние обоих коллективов крайне далеко от оптимального. Будут ошибки, а значит и голы, потому видится очевидным, что "Обе команды забьют" и тотал "больше 2,5".

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Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть онлайн на сервисе OLL.TV.

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