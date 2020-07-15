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"Арсенал" – "Ливерпуль": прогноз на центральный матч тура в Премьер-лиге

15 июля, 19:08

Елена Павлова Елена Павлова

Вероятность результата поединка в Лондоне от аналитиков букмекерских контор

Сегодня, 15 июля, в центральном матче тура английской Премьер-лиги "Арсенал", который ведет борьбу за Лигу Европы, примет уже состоявшегося чемпиона АПЛ "Ливерпуль". Начало поединка в 22:15 по Киеву. Онлайн-трансляция "Арсенал" – "Ливерпуль" с яркими фото и комментариями ключевых моментов встречи пройдет на нашем сайте.

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По мнению экспертов букмекерских контор, фаворитом матча является "Ливерпуль", несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа составляет 1.90, тогда как ставку на победу "Арсенала" можно сделать с котировкой 3.90, а на ничью – 3.95. Таким образом, аналитики подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Канониров" – 25%, ничья – 24%, победа мерсисайдцев – 51%.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

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Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. С вероятностью в 61% их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.60, а на "меньше 2,5 гола" – 2.45. Самый вероятный исход встречи – ничья 1:1 – 6.50. Далее идет победа "Ливерпуля" со счетом 2:1 – 8.00. Самые высокие шансы забить у нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга и голеадора "красных" Мохамеда Салаха – 1.95.

Смотрите, как "Арсенал" играл в этом сезоне в еврокубках

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