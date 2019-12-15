"Арсенал" – "Манчестер Сити": где смотреть центральный поединок АПЛ

"Манчестер Сити" - фаворит матча против "МЮ" / Фото: Reuters

В воскресенье, 15 декабря, "Арсенал" на своем поле примет "Манчестер Сити" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе "Эмирейтс", начнется в 18:30 по киевскому времени. Вы сможете посмотреть онлайн матча "Арсенал" – "Манчестер Сити" на нашем сайте.

Прямую трансляцию поединка покажет Setanta.

"Арсенал" в прошлом туре прервал серию из девяти подряд матчей без побед. "Канониры" одолели "Вест Хэм Юнайтед" и располагаются в середине турнирной таблицы. От зоны Лиги чемпионов команду Фредрика Юнгберга отделяют семь очков, а впереди насыщенный календарь и именитые соперники.

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"Манчестер Сити" уступил в дерби своему соседу и фактически выбыл из борьбы за чемпионский титул. После 16 туров "горожане" отстали от "Ливерпуля" на 14 очков. Хосеп Гвардиола выдал худший старт в своей тренерской карьере, и это еще не предел. После "Арсенала" действующего чемпиона АПЛ ждет сражение с потрясающим "Лестером".

Травмированы у "Арсенала" Киран Тирни и Роб Холдинг. Под вопросом участие в предстоящей дуэли Николя Пепе, Гранита Джаки и Эктора Бельерина.

У "Манчестер Сити" травмированы ключевые для команды игроки – Серхио Агуэро и Эмерик Ляпорт. К лучшему защитнику клуба в лазарете присоединился также Джон Стоунс. Еще даже не выходил в этом сезоне Лерой Сане, а участие капитана Давида Силвы в предстоящем поединке под вопросом.

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Также мы рассказывали, что "Арсенал" хочет отобрать у Гвардиолы тренера. Руководство лондонского "Арсенала" определилось с приоритетным кандидатом на должность нового главного тренера команды. Им является Микель Артета.

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