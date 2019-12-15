"Арсенал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

"Арсенал" / Фото: Reuters

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Центральным противостоянием 17 тура в английской Премьер-лиге станет поединок действующего чемпиона "Манчестер Сити" и раненого лондонского гранда "Арсенала", который недавно остался без главного тренера Унаи Эмери. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию мачта на "Эмирейтс", который начнется в 18:30.

"АРСЕНАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" 0:0

Как идут по сезону

"Арсенал" в этом сезоне выглядит совсем неубедительно. После того, как 29 ноября был уволен Унаи Эмери, "Канониры" в чемпионате Англии провели три матча и набрали в них только четыре очка. Причем оппоненты были не топ-уровня. Сначала подопечные Фредди Юнгберга, который пока исполняет обязанности наставника, сыграли вничью с "Норвичем" (2:2), затем уступили "Брайтону" (1:2) и лишь в прошлом туре наконец выиграли у "Вест Хэма". На данный момент на счету лондонцев 22 очка и место в середине турнирной таблицы. "Арсеналу" сегодня очень нужна победа, как, впрочем, и "МанСити".

У действующего чемпиона "Манчестер Сити" в этом сезоне тоже хватает проблем в Премьер-лиге. Лидирующий "Ливерпуль" оторвался от команды Хосепа Гвардиолы уже на 17 очков, а тут еще и "Лестер" идет вторым и также пытается улизнуть. А после поражения в прошлом туре от "Манчестер Юнйатед" со счетом 1:2 уже даже пошли разговоры, что в конце сезона каталонский тренер может покинуть Англию и вернуться в "Барселону"...

Как "горожане" готовились к этому матчу

Личные противостояния

Во всех турнирах "Арсенал" и "МанСити" провели между собой 197 матчей. "Канониры" были сильнее 97 раз, "горожане" – в 55 случаях, еще 45 поединков завершились вничью. По забитым мячам впереди лондонский клуб – 317:235. Если же брать только АПЛ, то здесь в 168 матчах "Арсенал" победил 83 раза, а "Манчестер Сити" был сильнее в 43 случаях, еще 42 встречи завершились вничью. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы дважды уверенно обыгрывала "Арсенал" в АПЛ – 2:0 на выезде и 3:1 – на своем поле.

Победная серия "МанСити" в матчах с лондонцами насчитывает пять встреч, в их число входит и финал Кубка английской лиги, в котором "горожане" выиграли со счетом 3:0.

Кадровая ситуация

"Манчестер Сити" сегодня не сможет рассчитывать на ряд исполнителей. Среди них Джон Стоунз, у которого мышечные проблемы. Все еще не тренируется с командой ее топ-бомбардир Серхио Агуэро. Также восстанавливаются после травм Эмерик Ляпорт и Лерой Сане. Под вопросом участие в матче Давида Сильвы. Испанец в последние дни не тренировался, так как получил болезненный удар по ноге. У "Арсенала" в прошлой туре получили повреждения Киран Тирни и Гранит Джака, и сегодня эти ребята не сыграют. Также в лазарете лондонцев пребывают Роб Холдинг и Даниэль Себальос.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "У меня нет ни одной мысли о "Ливерпуле". Я должен думать о "Лестере". Сначала надо нагнать "лис", чтобы попытаться приблизиться к "Ливерпулю". В последние годы мы были невероятно последовательны дома и в гостях, но в этом сезоне мы сократили количество набранных очков. Но я был бы очень обеспокоен, если бы у нас не было игры".

Тренер "МанСити" Гвардиола озадачен / Фото: AFP

Тренер "Арсенала" Фредди Юнберг: "То, что фанаты нас критикуют, правильно. Конечно, я хочу, чтобы они были на нашей стороне. И я считаю, что раз мы принимаем дома "Манчестер Сити", фанаты знают, что впереди очень сложный матч, и будут с нами в любом случае. Ради них мы стараемся делать все, что в наших силах. Надеюсь, они увидели это за последние недели. Я тоже фанат и хочу, чтобы "Арсенал" снова выигрывал трофеи. Но для этого нужно время. Конечно, многое надо исправить, во многом можно прибавить. У меня есть список из 10-15 позиций, которые нужно срочно исправить, но невозможно решить все проблемы за раз".

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