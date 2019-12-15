"Арсенал" – "Манчестер Сити": прогноз на матч Премьер-лиги

Вероятность исхода матча "Арсенал" - "МанСити", сколько голов будет забито и кто станет их автором

Зинченко и компания - фавориты матча с "Арсеналом" / Фото: Reuters

15 декабря в Лондоне состоится центральный матч тура в чемпионате Англии – "Арсенал" принимает "Манчестер Сити". Команда Фредрика Юнгберга в турнирной таблице Премьер-лиги занимает девятое место и очень нуждается в очках, если надеется попасть в зону еврокубков. В свою очередь, футболисты Хосепа Гвардиолы хотят реабилитироваться за поражение от "МЮ" в прошлом туре. Поединок на стадионе "Эмирейтс" начнется в 18:30 по киевскому времени, онлайн "Арсенал" – "Манчестер Сити" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Эксперты называют гостей большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.45, тогда как ставку на победу "Арсенала" можно сделать с котировкой 6.20, а на ничью – 5.50.

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Математическая вероятность исхода матча: победа "Арсенала" 16% – ничья 17% – победа "МанСити" 67%

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Аналитики букмекерских контор прогнозируют большое количество забитых мячей – более трех. Коэффициент на это – 1.83, т.е. вероятность более 50 процентов.

Вероятные авторы голов в составе "Арсенала":

Пьер-Эмерик Обамеянг – 2.85 (коэффициент на "забьет гол")

Александр Ляказет – 3.30

Николя Пепе – 4.75

Вероятные авторы голов в составе "Манчестер Сити":

Габриэл Жезус – 1.80

Рахим Стерлинг – 2.25

Бернарду Силва – 3.35

Смотрите обзор матча, в котором "Арсенал" сыграл в результативную ничью с бельгийским "Стандардом":

Смотрите обзор матча, в котором немотивированный "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Динамо" Загреб с Лиге чемпионов:

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