"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" и другие матчи 30 тура чемпионата Англии

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в английской Премьер-лиге

Тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер. Фото: AFP

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" и другие матчи 30 тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3bf/9c8/5c83bf9c84525.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3bf/9c8/5c83bf9c84525.jpg 2019-03-09T15:29:31+02:00 Футбол Расписание, результаты и трансляции поединков тура в английской Премьер-лиге

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 30 тура Премьер-лиги.

"Челси", который в четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Динамо" со счетом 3:0, в воскресенье примет "Вулверхэмптон", с которым соседствует в турнирной таблице.

Завершится тур в воскресенье суперматчем "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед", который может иметь решающее значение в битве за "зону Лиги чемпионов".

Суббота, 9 марта:

14:30 "Кристал Пэлас" – "Брайтон". ТВ: канал "Футбол 1"

17:00 "Кардифф Сити" – "Вест Хэм"

17:00 "Лестер" – "Фулхэм"

17:00 "Ньюкасл" – "Эвертон"

17:00 "Саутгемптон" – "Тоттенхэм". ТВ: канал "Футбол 1"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Борнмут"

19:30 "Манчестер Сити" – "Уотфорд". ТВ: канал "Футбол 1"

Воскресенье, 10 марта:

14:00 "Ливерпуль" – "Бернли". ТВ: канал "Футбол 2"

16:05 "Челси" – "Вулверхэмптон". ТВ: канал "Футбол 2"

18:30 "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". ТВ: канал "Футбол 2"

Смотреть матчи чемпионата Англии онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке).

Таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 29 23 2 4 76-20 71 2 ЛИВЕРПУЛЬ 29 21 7 1 64-15 70 3 ТОТТЕНХЭМ 29 20 1 8 56-30 61 4 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 29 17 7 5 58-38 58 5 АРСЕНАЛ 29 17 6 6 61-39 57 6 ЧЕЛСИ 28 17 5 6 49-30 56 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 29 12 7 10 37-35 43 8 УОТФОРД 29 12 7 10 41-41 43 9 ВЕСТ ХЭМ 29 11 6 12 37-41 39 10 ЭВЕРТОН 29 10 7 12 39-39 37 11 ЛЕСТЕР 29 10 5 14 35-41 35 12 БОРНМУТ 29 10 4 15 39-54 34 13 КРИСТАЛ ПЭЛАС 29 9 6 14 35-39 33 14 НЬЮКАСЛ 29 8 7 14 26-36 31 15 БРАЙТОН 28 8 6 14 30-41 30 16 БЕРНЛИ 29 8 6 15 32-53 30 17 САУТГЕМПТОН 29 6 9 14 32-49 27 18 КАРДИФФ СИТИ 29 7 4 18 25-57 25 19 ФУЛХЭМ 29 4 5 20 27-65 17 20 ХАДДЕРСФИЛД 29 3 5 21 15-51 14

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