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"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" и другие матчи 30 тура чемпионата Англии

Сегодня, 15:29

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в английской Премьер-лиге

Тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер
Тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер. Фото: AFP
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" и другие матчи 30 тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3bf/9c8/5c83bf9c84525.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3bf/9c8/5c83bf9c84525.jpg Футбол Расписание, результаты и трансляции поединков тура в английской Премьер-лиге

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 30 тура Премьер-лиги.

"Челси", который в четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Динамо" со счетом 3:0, в воскресенье примет "Вулверхэмптон", с которым соседствует в турнирной таблице.

Завершится тур в воскресенье суперматчем "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед", который может иметь решающее значение в битве за "зону Лиги чемпионов".

Суббота, 9 марта:

14:30 "Кристал Пэлас" – "Брайтон". ТВ: канал "Футбол 1"

17:00 "Кардифф Сити" – "Вест Хэм"

17:00 "Лестер" – "Фулхэм"

17:00 "Ньюкасл" – "Эвертон"

17:00 "Саутгемптон" – "Тоттенхэм". ТВ: канал "Футбол 1"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Борнмут"

19:30 "Манчестер Сити" – "Уотфорд". ТВ: канал "Футбол 1"

Воскресенье, 10 марта:

14:00 "Ливерпуль" – "Бернли". ТВ: канал "Футбол 2"

16:05 "Челси" – "Вулверхэмптон". ТВ: канал "Футбол 2"

18:30 "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". ТВ: канал "Футбол 2"

Смотреть матчи чемпионата Англии онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке).

Таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ29232476-2071
2 ЛИВЕРПУЛЬ29217164-1570
3 ТОТТЕНХЭМ29201856-3061
4 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД29177558-3858
5 АРСЕНАЛ29176661-3957
6 ЧЕЛСИ28175649-3056
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН291271037-3543
8 УОТФОРД291271041-4143
9 ВЕСТ ХЭМ291161237-4139
10 ЭВЕРТОН291071239-3937
11 ЛЕСТЕР291051435-4135
12 БОРНМУТ291041539-5434
13 КРИСТАЛ ПЭЛАС29961435-3933
14 НЬЮКАСЛ29871426-3631
15 БРАЙТОН28861430-4130
16 БЕРНЛИ29861532-5330
17 САУТГЕМПТОН29691432-4927
18 КАРДИФФ СИТИ29741825-5725
19 ФУЛХЭМ29452027-6517
20 ХАДДЕРСФИЛД29352115-5114

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Челси Лондон

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