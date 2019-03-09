"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" и другие матчи 30 тура чемпионата Англии
Расписание, результаты и трансляции поединков тура в английской Премьер-лиге
В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 30 тура Премьер-лиги.
"Челси", который в четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Динамо" со счетом 3:0, в воскресенье примет "Вулверхэмптон", с которым соседствует в турнирной таблице.
Завершится тур в воскресенье суперматчем "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед", который может иметь решающее значение в битве за "зону Лиги чемпионов".
Суббота, 9 марта:
14:30 "Кристал Пэлас" – "Брайтон". ТВ: канал "Футбол 1"
17:00 "Кардифф Сити" – "Вест Хэм"
17:00 "Лестер" – "Фулхэм"
17:00 "Ньюкасл" – "Эвертон"
17:00 "Саутгемптон" – "Тоттенхэм". ТВ: канал "Футбол 1"
17:00 "Хаддерсфилд" – "Борнмут"
19:30 "Манчестер Сити" – "Уотфорд". ТВ: канал "Футбол 1"
Воскресенье, 10 марта:
14:00 "Ливерпуль" – "Бернли". ТВ: канал "Футбол 2"
16:05 "Челси" – "Вулверхэмптон". ТВ: канал "Футбол 2"
18:30 "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". ТВ: канал "Футбол 2"
Смотреть матчи чемпионата Англии онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке).
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|29
|23
|2
|4
|76-20
|71
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|29
|21
|7
|1
|64-15
|70
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|29
|20
|1
|8
|56-30
|61
|4
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|29
|17
|7
|5
|58-38
|58
|5
|АРСЕНАЛ
|29
|17
|6
|6
|61-39
|57
|6
|ЧЕЛСИ
|28
|17
|5
|6
|49-30
|56
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|29
|12
|7
|10
|37-35
|43
|8
|УОТФОРД
|29
|12
|7
|10
|41-41
|43
|9
|ВЕСТ ХЭМ
|29
|11
|6
|12
|37-41
|39
|10
|ЭВЕРТОН
|29
|10
|7
|12
|39-39
|37
|11
|ЛЕСТЕР
|29
|10
|5
|14
|35-41
|35
|12
|БОРНМУТ
|29
|10
|4
|15
|39-54
|34
|13
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|29
|9
|6
|14
|35-39
|33
|14
|НЬЮКАСЛ
|29
|8
|7
|14
|26-36
|31
|15
|БРАЙТОН
|28
|8
|6
|14
|30-41
|30
|16
|БЕРНЛИ
|29
|8
|6
|15
|32-53
|30
|17
|САУТГЕМПТОН
|29
|6
|9
|14
|32-49
|27
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|29
|7
|4
|18
|25-57
|25
|19
|ФУЛХЭМ
|29
|4
|5
|20
|27-65
|17
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|29
|3
|5
|21
|15-51
|14
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