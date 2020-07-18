"Арсенал" – "МанСити": где смотреть первый полуфинал Кубка Англии с действующем хозяином трофея

В субботу, 18 июля, состоится первый полуфинал Кубка Англии, в котором сыграют столичный "Арсенал" и "Манчестер Сити". Встреча на данный момент девятой и второй команд Премьер-лиги состоится в Лондоне на "Уэмбли" при пустых трибунах. Онлайн-трансляция "Арсенал" – "МанСити" пройдет на нашем сайте с яркими фото и комментариями важных эпизодов встречи.

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Поединок начнется в 21:45 по Киеву. В прямом эфире матч из Лондона покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. Также будет трансляция на российских каналах "Матч ТВ", "МАТЧ!" и "Футбол 1".

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Отметим, что "Манчестер Сити" является действующим обладателем трофея – чуть более года назад "горожане" в финале разнесли в пух и прах "Уотфорд" со счетом 6:0. И главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола после проигрыша чемпионата намерен отстоять хотя бы этот титул.

"Эти матчи – это про характер, а не про тактику. Игра с "Арсеналом" станет хорошей проверкой. Посмотрим, готовы ли мы играть против "Реала". Но сейчас нас ждет полуфинал, и на его ход повлияет множество факторов: концентрация, расстановка, ауты, мельчайшие детали. Люди считают нас фаворитами из-за результатов в прошлых сезонах, но я никогда не выигрывал матч из-за того, что меня считали фаворитом и никогда не проигрывал из-за того, что не был им. В ходе своей карьеры я проиграл гораздо больше полуфиналов, чем финалов. Это более трудно", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

Отметим, что на счету "Арсенала" наибольшее количество побед в Кубке Англии – 13. Последний триумф состоялся три года назад, когда в финальном поединке "Канониры" обыграли "Челси" в серии пенальти.

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Смотрите, как "Арсенал" и "МанСити" играли в прошлом сезоне

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