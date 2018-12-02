"Арсенал" на свежести выиграл дерби Северного Лондона у "Тоттенхэма"

Сегодня в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона и обошел земляков в турнирной таблице. Сейчас у обоих клубов по 30 очков, они делят 4-5 места. На одно больше у "Челси", который обыграл сегодня "Фулхэм". Еще выше – "Ливерпуль" (33), который также сегодня сыграет с "Эвертоном", и "Манчестер Сити" (38).

Первый тайм остался за "Тоттенхэмом", который достойно отреагировал на быстрый гол Обамеянга с пенальти и забил два мяча в ответ. Но затем, видимо, сказалось, что среди недели "Тоттенхэм" проводил боевой матч Лиги чемпионов с "Интером", а "Арсенал" позволил себе отправить в Киев на поединок Лиги Европы с "Ворсклой" резервистов и молодняк. Это не помешало лондонцам увезти из столицы крупную победу 3:0, зато основа отдохнула.

Во втором тайме "Арсенал" переиграл соперника и, забив три мяча, вырвал победу – 4:2. Причем победный мяч – третий по счету – забил вышедший на замену Ляказетт, который только-только восстановился после травмы.

А "Тоттенхэм" заканчивал матч в меньшинстве – на 85-й минуте удаление заработал центральный защитник Вертонген.

"Арсенал" – "Тоттенхэм" – 4:2

Голы: Обамеянг (10, с пенальти, 56), Ляказетт (74), Торрейра (77) – Дайер (30), Кейн (34, с пенальти).

"Арсенал": Лено – Мустафи (Гендузи, 71), Папастатопулос, Холдинг – Бельерин, Торрейра, Джака, Колашинац – Мхитарян (Рэмзи, 46), Ивоби (Ляказетт, 46) – Обамеянг.

"Тоттенхэм": Льорис – Орье, Фойт, Вертонген, Дэвис (Роуз, 82) – Сиссоко, Дайер, Эриксен – Алли (Уинкс, 79) – Сон (Лукас Моура, 79), Кейн.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко получил высокую оценку за матч "Манчестер Сити" – "Борнмут", в котором он начал голевую атаку и получил травму.