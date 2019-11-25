"Арсенал" начал поиски нового тренера: среди кандидатов – два финалиста Лиги чемпионов

Маурисио Почеттино / Фото: AFP

После домашней ничьей в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном" лондонский "Арсенал" начал рассматривать кандидатов на должность главного тренера, который сменит на этом посту испанца Унаи Эмери, сообщает Daily Mail. По информации издания, среди возможных кандидатов на пост главного тренера "Арсенала" оказались Массимилиано Аллегри, Микель Артета и Маурисио Почеттино, который несколько дней назад был уволен из "Тоттенхэма".

Впрочем, вероятность назначения аргентинского специалиста крайне мала, так как раньше он работал в клубе, являющемся принципиальным соперником "канониров".

Ранее мы писали, что уволенного из "Тоттенхэма" Почеттино уже хочет пригласить "Бавария". С Маурисио Печеттино контактировал спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

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Также отмечается, что в руководстве "Арсенала" готовы дать Эмери некоторое время на исправление ситуации. В случае если Эмери будет уволен по ходу сезона, "Арсенал" может назначить Фредрика Юнгберга или Стива Боулда исполняющим обязанности главного тренера.

После 13-го тура "Арсенал" занимает 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, одержав лишь одну победу в последних шести матчах турнира.

Смотрите, как команда Почеттино играла в финале Лиги чемпионов:

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