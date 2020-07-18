"Арсенал" не сможет отомстить "Манчестер Сити": прогноз на первый полуфинал Кубка Англии

Сегодня, 18 июля, в Лондоне состоится первый полуфинал Кубка Англии, в котором сыграют столичный "Арсенал" и "Манчестер Сити". Встреча на данный момент девятой и второй команд Премьер-лиги пройдет на "Уэмбли" при пустых трибунах. Начало встречи в 21:45 по Киеву. "Арсенал" – "МанСити" онлайн пройдет на нашем сайте с яркими фото и комментариями важных эпизодов встречи.

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Букмекерские конторы считают однозначным фаворитом матча "Манчестер Сити". В личных встречах сезона "горожане" дважды обыграли "канониров" со счетом 3:0. На победу команды из Манчестера можно поставить с коэффициентом – 1.35, на лондонцев – 7.50, на ничью в основное время – 5.25. В целом же на проход гостей дают всего 1.12, на проход "канониров" – 5.50. Самые ожидаемые счета – 0:2 (коэффициент. – 7.70), 1:2 (8.70), 0:3 (9.30) и 1:3 (10.5).

Рахим Стерлинг / Фото: AFP

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В составе "Арсенала", скорее всего, забьет Пьер-Эмерик Обамеянг, показатель на его гол – 2.62. У "МанСити", который пока владеет Кубком, самый опасный, по мнению аналитиков контор, Рахим Стерлинг – 1.95.

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