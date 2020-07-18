Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Арсенал" не сможет отомстить "Манчестер Сити": прогноз на первый полуфинал Кубка Англии

18 июля, 21:40

Елена Павлова Елена Павлова

Вероятность результата поединка в Лондоне от аналитиков букмекерских контор

Сегодня, 18 июля, в Лондоне состоится первый полуфинал Кубка Англии, в котором сыграют столичный "Арсенал" и "Манчестер Сити". Встреча на данный момент девятой и второй команд Премьер-лиги пройдет на "Уэмбли" при пустых трибунах. Начало встречи в 21:45 по Киеву. "Арсенал" – "МанСити" онлайн пройдет на нашем сайте с яркими фото и комментариями важных эпизодов встречи.

Реклама

Читайте также: "Арсенал" – "МанСити": где смотреть первый полуфинал Кубка Англии с действующим хозяином трофея

Букмекерские конторы считают однозначным фаворитом матча "Манчестер Сити". В личных встречах сезона "горожане" дважды обыграли "канониров" со счетом 3:0. На победу команды из Манчестера можно поставить с коэффициентом – 1.35, на лондонцев – 7.50, на ничью в основное время – 5.25. В целом же на проход гостей дают всего 1.12, на проход "канониров" – 5.50. Самые ожидаемые счета – 0:2 (коэффициент. – 7.70), 1:2 (8.70), 0:3 (9.30) и 1:3 (10.5).

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг / Фото: AFP

Реклама

В составе "Арсенала", скорее всего, забьет Пьер-Эмерик Обамеянг, показатель на его гол – 2.62. У "МанСити", который пока владеет Кубком, самый опасный, по мнению аналитиков контор, Рахим Стерлинг – 1.95.

Ранее мы сообщали, какой будет развязка чемпионата Украины и полуфиналы Кубка Англии – анонс и подкаст от Кирилла Круторогова.

Смотрите, как "Арсенал" в этом сезоне выступал в еврокубках

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз Арсенал Лондон Манчестер Сити Кубок Англии полуфинал ставки букмекеров

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболеФутбол
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тураЧУ по футболу
ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова
ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла КрутороговаФутбол
Семье футболиста, умершего во время пробежки, собрали 10 миллионов на квартиру
Семье футболиста, умершего во время пробежки, собрали 10 миллионов на квартируФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять