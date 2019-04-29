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"Арсенал" обыграл лидера второй шестерки чемпионата Украины и покинул последнюю строчку в таблице

29 апреля, 18:55

Киевский "Арсенал" победил "Десну", забив два безответных мяча

"Арсенал" обыграл "Десну" со счетом 2:0. Фото instagram.com/arsenalkyiv
"Арсенал" обыграл "Десну" со счетом 2:0. Фото instagram.com/arsenalkyiv.

В заключительном поединке 26 тура чемпионата Украины по футболу киевский "Арсенал" обыграл "Десну". Поединок прошел в понедельник в столице Украины на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Игоря Леонова. Этот результат позволил "Арсеналу" покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оба гола хозяева забили в первом тайме. На 11-й минуте отличился Артур Авагимян, а на 27-й гол с пенальти забил Павел Ориховский, выступающий в "Арсенале" на правах аренды из киевского "Динамо".

После этого матча в активе "Арсенала" стало 21 очко – команда обошла в таблице "Черноморец" (18). У "Десны", возглавляющей вторую шестерку Премьер-лиги, осталось 35 очков. В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Карпатами" 5 мая, а "Десна" в тот же день примет "Черноморец".

"Арсенал" – "Десна" – 2:0 (2:0)
Голы: Артур Авагимян (11), Павел Ориховский (27, с пен)
Желтые карточки: Слинкин (26), Имереков (30), Огиря (40), Филиппов (56)

Напомним, что ранее в 26 туре Премьер-лиги "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Интересно, что "горняки" по ходу матча не забили два пенальти: Жуниор Мораес пробил с "точки" мимо, а Алан Патрик не смог переиграть вратаря "Мариуполя".

В свою очередь, "Динамо" на выезде обыграло ФК "Львов". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Хацкевича, которая доигрывала встречу вдевятером. В первом тайме был удален Никита Бурда, во втором в том же направлении последовал Томаш Кендзера. Единственный гол в матче забил Виталий Буяльский. Отставание в семь очков от "Шахтера" сохранилось, до окончания чемпионата осталось шесть туров.

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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Десна Чернигов

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Сегодня|Спорт

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