"Арсенал" одержал волевую победу над "Валенсией" в 1/2 финала Лиги Европы

Дубль Ляказетта и гол Обамеянга принесли лондонскому "Арсеналу" домашнюю победу в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Победу "Арсеналу" принесли голы Ляказетта и Обамеянга. Фото: Reuters

Футболисты английского "Арсенала" одержали волевую победу над испанской "Валенсией" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг в Лондоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Арсенала".

Первыми счет открыли гости. На 11-й минуте отличился 22-летний французский защитник "Валенсии" Муктар Диакаби. Хозяева смогли отыграться еще в первом тайме благодаря дублю французского нападающего Александра Ляказетта. Еще один мяч в составе победителей на добавленных минутах забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Арсенал" больше владел мячом (58 процентов против 42 у "Валенсии") и нанес в два раза больше ударов в створ ворот (6:3). Также англичане превзошли своего соперника в количестве угловых (6:4) и передач (558 против 386).

Ответный матч "Валенсия" – "Арсенал" состоится в Испании 9 мая.

В параллельном полуфинальном матче Лиги Европы встречались "Айнтрархт" из Франкфурта и лондонский "Челси". Поединок завершился со счетом 1:1, ответная игра пройдет в Лондоне через неделю.

Напомним, что в апреле "Арсенал" выиграл у "Наполи" скрытый финал Лиги Европы. В Лондоне "канониры" победили со счетом 2:0, а на выезде добились победы с минимальным перевесом.

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