Николя Пепе / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

"Арсенал" оформил рекордный трансфер в истории клуба https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5 2019-08-01T19:46:00+03:00 Футбол Лондонский клуб подписал Николя Пепе

Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Николя Пепе. Детали контракта не сообщаются. Футболист будет играть под 19-м номером.

Тем не менее, английские сообщали, что Пепе подпишет пяти летний контракт с лондонским клубом, а "Канониры" заплатят "Догам" 80 миллионов евро за его переход. Таким образом, игрок стал рекордным трансфером в истории "Арсенала".

В прошлом сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 38 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 12 результативных передач. Своей игрой форвард помог "Лиллю" финишировать на втором месте в Лиге 1 и впервые с 2012 года выйти в группу Лиги чемпионов. "Арсенал" в первом туре английской Премьер-лиги сыграет против "Ньюкасла" на выезде. В новом сезоне команда Унаи Эмери будет играть в Лиге Европы.

Напомним, что игрок "Арсенала" бросился на вооруженных грабителей, пока его одноклубник убегал. Футболисты "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению.

Также добавим, что футболист "Арсенала" нанял личную охрану после попытки вооруженного нападения. Месут Озил приставил к своему дому двух охранников.

Смотрите финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси":

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