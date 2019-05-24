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"Арсенал" остался без поддержки на решающий матч сезона из-за пощечины арбитру

24 мая, 18:51

Киевский клуб наказан за выходку болельщика в матче с "Черноморцем"

Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

КДК ФФУ наказал киевский "Арсенал "матчем без зрителей. Всему виной – поведение болельщиков команды в матче 28 тура чемпионата Украины против "Черноморца". Тот поединок посетили всего 693 зрителя, а один из них умудрился выбежать на поле и применить физическую силу к арбитру матча Виктору Копиевскому.

По решению КДК ФФУ, киевский клуб должен будет провести матч 32 тура Премьер-лиги без зрителей. В заключительном матче сезона "канониры" померяются силами с прямым конкурентом в борьбе за выживание – львовскими "Карпатами".

На данный момент, команда Игоря Леонова занмает 11 место в чемпионате Украины, которое позволит команде избежать прямого вылета и принять участие в переходных матчах. Кстати, сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

В последнем украинском классико сезона "Шахтер" и "Динамо" вчера сыграли вничью 1:1. А после на стадионе в Харькове было яркое шоу-награждение и праздничный концерт для "горняков".

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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев

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Источник:

Канал Футбол

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