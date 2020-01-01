"Арсенал" прервал серию из пяти поражений кряду и всухую обыграл "МЮ"

В центральном матче 21 тура чемпионата Англии по футболу "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед". Поединок прошел в первый день 2020 года в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и завершился со счетом 2:0. Благодаря этому успеху команда Микеля Артеты прервала серию из пяти кряду поединков без побед.
Оба гола были забиты в первом тайме. На 8-й минуте отличился ивуарийский вингер Николя Пепе, а в концовке тайма гол забил греческий защитник Сократис Папастатопулос, для которого мяч стал первым в этом сезоне.
В турнирной таблице чемпионата Англии "МЮ" занимает пятое место (31 очко), отставая от идущего позицией выше "Челси" на пять очков. "Арсенал" по итогам 21-го тура сохранил десятое место в таблице (27 очков).
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"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0 (2:0)
Голы: Пепе (8), Сократис (42)
Добавим, что обе команды во второй половине февраля сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. "Арсеналу" в соперники достался греческий "Олимпиакос", а "МЮ" сразится с бельгийским "Брюгге".
В последнем туре Лиги Европы "Арсенал" на выезде сыграл в результативную ничью с бельгийским "Стандардом":
А "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил голландский "АЗ Алкмаар":
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