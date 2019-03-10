"Арсенал" прервал серию "МЮ" из пяти матчей без поражений

"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" в матче английской Премьер-лиги

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0. Фото: AFP

"Арсенал" прервал серию "МЮ" из пяти матчей без поражений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/577/043/5c85770436aec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/577/043/5c85770436aec.jpg 2019-03-10T22:51:06+02:00 Футбол "Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" в матче английской Премьер-лиги

Лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Лондоне в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Гранит Джака (на 12-й минуте) и Пьер-Эмерик Обамеянг (68, с пенальти).

"Арсенал", у которого теперь в активе 60 очков, благодаря этой победе опередил "Манчестер Юнайтед" (58) в турнирной таблице и занимает четвертое место, "МЮ" идет пятым. Команда Уле-Гуннара Сульшера прервала серию из пяти подряд матчей без поражений во всех турнирах.

Обзор матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Ранее в воскресенье в чемпионате Англии "Челси" перед матчем с "Динамо" спасся в поединке с "Волками". Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 1:1. Причем, "Челси" смог отыграться лишь на добавленных к матчу минутах! В составе гостей отличился Рауль Хименес (56-я минута), у хозяев поля голом отметился Эден Азар (90+2). Уже 14 марта "Челси" в Киеве сыграет с "Динамо" в ответном поединке Лиги Европы.

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