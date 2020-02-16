"Арсенал" прорвало: лондонцы забили четыре мяча за один тайм "Ньюкаслу" в чемпионате Англии

"Арсенал" разорвал "Ньюкасл" после перерыва / Фото: Reuters

В воскресенье в чемпионате Англии состоялось два матча 26-го тура. В первом из них, в Бирмингеме, как мы сообщали, "Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу", вырвав три очка в концовке. А чуть позже другая лондонская команда, "Арсенал", разгромила дома "Ньюкасл".

Причем во вкус "канониры" вошли только во втором тайме. Африканские нападающие – габонец Пьер-Эмерик Обамеянг и Николя Пепе из Кот-д'Ивуара – с 54-й по 57-ю минуту, по сути, решили исход поединка. А на последних минутах немец Месут Озил и француз Александр Лаказетт добили деморализованного соперника – 4:0. Гости из Ньюкасла ответили лишь одним ударом в штангу. Смотрите голевую феерию "Арсенала" на домашнем стадионе.

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Что интересно, перед матчем у соперников было по 31 очку. Но этот успех поднял "Арсенал" на 10-е место, а "Ньюкасл" остался на 13-й позиции. От шестой позиции подопечные Микеля Артеты отстают на пять очков. Узнайте прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии.

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