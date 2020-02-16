Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

"Арсенал" прорвало: лондонцы забили четыре мяча за один тайм "Ньюкаслу" в чемпионате Англии

16 февраля, 22:10

"Канониры" вернулись в топ-10 турнирной таблицы Премьер-лиги

"Арсенал" разорвал "Ньюкасл" после перерыва

"Арсенал" разорвал "Ньюкасл" после перерыва / Фото: Reuters

В воскресенье в чемпионате Англии состоялось два матча 26-го тура. В первом из них, в Бирмингеме, как мы сообщали, "Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу", вырвав три очка в концовке. А чуть позже другая лондонская команда, "Арсенал", разгромила дома "Ньюкасл".

Причем во вкус "канониры" вошли только во втором тайме. Африканские нападающие – габонец Пьер-Эмерик Обамеянг и Николя Пепе из Кот-д'Ивуара – с 54-й по 57-ю минуту, по сути, решили исход поединка. А на последних минутах немец Месут Озил и француз Александр Лаказетт добили деморализованного соперника – 4:0. Гости из Ньюкасла ответили лишь одним ударом в штангу. Смотрите голевую феерию "Арсенала" на домашнем стадионе.

Реклама

Что интересно, перед матчем у соперников было по 31 очку. Но этот успех поднял "Арсенал" на 10-е место, а "Ньюкасл" остался на 13-й позиции. От шестой позиции подопечные Микеля Артеты отстают на пять очков. Узнайте прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии.

В тренде
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Норвежские фанаты биатлона заполонили Антхольц

Смотрите, как "Арсенал" в результативном матче обыгрывал португальскую "Виторию" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Англии Арсенал Лондон Ньюкасл премьер-лига Александр Лаказетт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...