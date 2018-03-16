"Арсенал" трижды забил "Милану" в Лиге Европы

Сегодня, 00:46

Арсен Венгер во второй раз обыграл команду Дженнаро Гаттузо

Фото AFP
Фото AFP

Лондонский Арсенал стал последним четвертьфиналистом Лиги Европы. В ответном матче "канониры" на домашнем стадионе обыграли "Милан" – 3:1.

Итальянцы, которым необходимо было отыгрываться после домашних 0:2 неделю назад, первыми забили в Лондоне – мяч забил Чалханоглу.

Но спустя несколько минут Уэлбек счет сравнял, а после перерыва Джака и все тот же Уэлбек установили окончательный счет – 3:1.

"Арсенал" – "Милан" – 3:1
Голы: Уэлбек (39, пен, 86), Джака (71) – Чалханоглу (35)

"Арсенал": Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 11), Рэмзи, Джака, Уилшер, Озил (Колашинац, 79), Мхитарян (Эль-Ненни, 69), Уэлбек.

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Кессиэ (Локателли, 79), Монтоливо, Борини, Чалханоглу (Бонавентура, 70), Сусо, Андре Силва, Кутроне (Калинич, 67).

Предупреждения: Доннарумма (39), Чалханоглу (40), Романьоли (41), Борини (42), Монреаль (45), Сусо (61).

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" уступило дома "Лацио" (0:2) и прекратило борьбу в Лиге Европы.
футбол, Милан Италия, Лига Европы, Арсенал Лондон

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Сегодня|Спорт

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