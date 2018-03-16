"Арсенал" трижды забил "Милану" в Лиге Европы
Арсен Венгер во второй раз обыграл команду Дженнаро Гаттузо
Лондонский Арсенал стал последним четвертьфиналистом Лиги Европы. В ответном матче "канониры" на домашнем стадионе обыграли "Милан" – 3:1.
Итальянцы, которым необходимо было отыгрываться после домашних 0:2 неделю назад, первыми забили в Лондоне – мяч забил Чалханоглу.
Но спустя несколько минут Уэлбек счет сравнял, а после перерыва Джака и все тот же Уэлбек установили окончательный счет – 3:1.
"Арсенал" – "Милан" – 3:1
Голы: Уэлбек (39, пен, 86), Джака (71) – Чалханоглу (35)
"Арсенал": Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 11), Рэмзи, Джака, Уилшер, Озил (Колашинац, 79), Мхитарян (Эль-Ненни, 69), Уэлбек.
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Кессиэ (Локателли, 79), Монтоливо, Борини, Чалханоглу (Бонавентура, 70), Сусо, Андре Силва, Кутроне (Калинич, 67).
Предупреждения: Доннарумма (39), Чалханоглу (40), Романьоли (41), Борини (42), Монреаль (45), Сусо (61).
Напомним, что сегодня киевское "Динамо" уступило дома "Лацио" (0:2) и прекратило борьбу в Лиге Европы.
Вы сейчас просматриваете новость ""Арсенал" трижды забил "Милану" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"