"Арсенал" – "Вест Хэм": где смотреть лондонское дерби

Арсенал / Фото: Reuters

9 декабря состоится очередное дерби 16 тура АПЛ. На этот раз "Вест Хэм" примет на своем поле "Арсенал". Две лондонские команды сойдутся на "Олимпийском стадионе". Начало матча в 22:00.

Поединок можно будет посмотреть по подписке на OLL.TV либо на Setanta.

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Хозяевам не позавидуешь. Они выиграли только один матч из девяти последних в АПЛ. При этом в шести из них были поражения. Сейчас "Вест Хэм" находится на 16 позиции. У них 16 очков и отрицательная разница голов, составляющая -8.

В позапрошлом туре команда дала бой "Челси" и выиграла со счетом 0:1. Однако в прошлый раз "молотобойцы" снова вернулись на свою стезю, уступив "Вулверхэмптону" 2:0.

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"Арсенал" тоже продолжает падение. Безвыигрышная серия команды продолжается уже 7 матчей.

Это откинуло гостей назад на 10 место. 19 очков позволяют бороться лишь за 8 строчку максимум. "Канониры" катастрофически много пропускают, и Юнгберг ничего не может с этим поделать.

В ряды "Молотков" по-прежнему не может вернуться Антонио. Англичанин хоть и любит запарывать 100% моменты, но его голы принесли "Вест Хэму" 12 очков в прошлом сезоне, и он сыграл против "Челси". Под вопросом также участие Уилшира и Рида.

Ориентировочный состав "Вест Хэма": Мартин – Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Кресуэлл – Снодграсс, Нобл, Райс, Форналс – Андерсон, Антонио

В строй "Арсенала" никак не может до конца вернуться Бельерин. Испанец неплохо отыграл против "Брайтона", создал 4 момента для партнеров, однако получил микроповреждение. В лазарете "Канониров" остаются Холдинг и Себальос.

Ориентировочный состав "Арсенала": Лено – Бельерин, Сократис, Луиз, Колашинац – Торрейра, Гендузи, Джака – Пепе, Ляказетт, Обамеянг

Ранее мы писали, что руководство "Арсенала" нашло звездного тренера на замену Унаи Эмери. Испанец Луис Энрике якобы готов был приступить к работе в лондонском клубе, но уже возглавил сборную Испании.

Смотрите, как "Арсенал" в своем последнем матче проиграл "Айнтрахту"

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