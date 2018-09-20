"Арсенал" – "Ворскла" в Лиге Европы: когда начало и где смотреть

"Ворскла" в четверг сыграет с "Арсеналом" в первом туре группового этапа Лиги Европы. поединок в Лондоне начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн трансляцию "Арсенал" – "Ворскла" с яркими фото со стадиона и видео-повторами голов. Прямая трансляция матча будет доступна на канале "Футбол 2", смотреть игру онлайн можно также на сайте oll.tv (платно, в подписке).

"Арсенал" – "Ворскла": прогноз букмекеров. Эксперты уверены в успехе английского клуба: коэффициент на победу "Арсенала" составляет всего 1.07, тогда как на победу "Ворсклы" можно сделать ставку с коэффициентом 30, а на ничью – 12. Также букмекеры считают, что в сегодняшнем поединке зрители увидят большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.35, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 3.20.

Трансляции матча "Арсенал" – "Ворскла":

20 сентября в 22:00 на канале "Футбол 2"

21 сентября в 03:35 на канале "Футбол 1"

21 сентября в 10:45 на канале "Футбол 2"

21 сентября в 19:00 на канале "Футбол 1"

22 сентября в 02:10 на канале "Футбол 2"

22 сентября в 12:10 на канале "Футбол 1"