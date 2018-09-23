"Арсенал" выиграл четвертый подряд матч в Англии

Лондонский "Арсенал" выиграл четвертый матч подряд в чемпионате Англии по футболу, одержав победу над ливерпульским "Эвертоном". Встреча шестого тура Премьер-лиги, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Александр Ляказетт (56-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59).

"Арсенал" набрал 12 очков и поднялся на шестое место, "Эвертон" (6 очков) располагается на 12-й строчке в турнирной таблица чемпионата Англии.

Напомним, что "Арсенал" – соперник "Ворсклы" в групповом этапе Лиги Европы. В первом туре украинский клуб на выезде забил два гола, но проиграл 2:4.

Видео голов и моментов матча "Арсенал" – "Эвертон" – 2:0

Напомним, что ранее в шестом туре Премьер-лиги Андрей Ярмоленко не реализовал супермомент, а его команда отобрала первые очки в сезоне у "Челси". "Вест Хэм" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби – 0:0.

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге. Андрей оформил дубль в ворота "Эвертона" и принес победу "Вест Хэму" в чемпионате Англии.