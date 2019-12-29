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"Арсенал" забил "Челси", но с неоднозначными решениями судьи и ошибкой вратаря не устоял в концовке

29 декабря, 18:23

Победа в лондонском дерби укрепила "синих" на четвертом месте турнирной таблицы, "канониры" остались на 12-м

"Арсенал" упустил победу над "Челси" в концовке

"Арсенал" упустил победу над "Челси" в концовке / Фото: Reuters

В центральном матче 20-го тура Премьер-лиги "Челси" победил в гостевом лондонском дерби "Арсенал" со счетом 2:1. Матч подарил голы и море эмоций, а также запомнится фатальной ошибкой кипера хозяев Бернда Лено и спорными решениями рефери Крейга Поусона. К слову, наш сайт вел онлайн "Арсенал" – "Челси".

Во главе "канониров" в лондонском дерби впервые себя ощутил главным тренером Микель Артета. Его подопечные открыли счет – габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг завершил усилия партнеров ударом головой на 13-й минуте.

Как потом оказалось, это был единственный голевой успех хозяев. После перерыва судья имел все основания показать вторую желтую карточку и удалить за грубость бразильского полузащитника "Челси" Жоржинью, вышедшему на поле на 33-й минуте. Но рефери сдержался, а вот французу Александру Ляказетту "горчичник" за конфликт с Жоржинью показал.

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Оставшись на поле, бразилец отплатил партнерам и сравнял счет на 83-й минуте. При этом немецкий вратарь "Арсенала" Лено просто не попал рукой по мячу, предоставив сопернику шанс поразить пустые ворота.

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А на 87-й минуте форвард Тэмми Абрахам окончательно добил подопечных Микеля Артеты.

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